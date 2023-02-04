Мощности центра содержания животных в Новосибирске вдвое меньше потребностей

Заявления от новосибирцев по поводу отлова и дальнейших манипуляций с беспризорными домашними животными вдвое превышают материальные площади «Городского центра по проблемам домашних животных». Об этом сообщила директор центра Ольга Заварзина.

— Это не только по автопарку и по работникам, — говорит директор центра. — Я разговаривала с личным составом. Люди готовы поработать даже в выходные. Но у нас некуда будет размещать животных.

Возможное «уплотнение» жилплощади подопечных центра, по словам Заварзиной, только спровоцирует новые проблемы.

— Мне больших усилий стоит соблюдать нейтралитет с зоозащитниками, — сообщает Заварзина. — Если буду допускать скученность, то начнётся межвидовая агрессия, покусы и падежи. Это очень быстро дойдёт до определённых кругов, будет очень много жалоб. Работаем на грани своих возможностей.

Что касается ранее анонсированного строительства приюта для животных, то, как сообщают в мэрии, к концу февраля департамент строительства планирует получить заключение экспертизы на проектную документацию. Крайний срок, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя — начало марта.

— Прошу не отходить от данной темы, не «слезать» с департамента и плотнее с ним работать, — обратился глава города к директору центра.

Напомним, что проект приюта впервые был представлен на расширенном заседании комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству летом прошлого года. Как было отмечено в ходе заседания, предварительная стоимость всех работ — 80 —100 млн рублей. На тот момент было разработано техзадание на подготовку проектно-сметной документации на сумму около 12 млн рублей, а сама документация находилась на согласовании в контрольно-ревизионном управлении мэрии.

По информации центра по проблемам домашних животных, по итогам 2022 года принято 2,9 тыс заявок на отлов животных, организовано 2,3 тыс выездов, отловлено 674 животного. В отношении всех животных проведено карантирование, ветеринарное освидетельствование. От заболеваний привиты 810 животных, маркированы и чипированы 706 животных, простерилизовано 503, возвращено владельцам 58, передано новым владельцам 211, на прежнее место обитания возвращено 342. Подобрано трупов 170.

Ранее редакция сообщала о планах по созданию единой электронной базы для чипированных животных.