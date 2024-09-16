Средний чек в ресторанах Новосибирска за лето вырос до 3700 рублей

За минувшее лето средний чек в новосибирских ресторанах и барах вырос на 12 процентов и составил 3687 рублей. Об этом сообщил Чек Индекс. По этому показателю регион находится на четвертом месте в России.

Для сравнения, в Красноярске средний чек в ресторане за летние месяцы составил 1761 рубль (+15%), в Омске — 1205 рублей (+6%), а в среднем по стране россияне платили за посещение ресторана 2543 рубля (+11%).

Эксперты Чек Индекс связали рост стоимости посещения ресторана с увеличением реальных располагаемых доходов граждан, улучшением сервиса внутреннего туризма, а также ростом количества граждан, которые предпочитают путешествовать самостоятельно. На рост цен также оказывает влияние повышение зарплат персонала и удорожание продуктов.

Наиболее востребованным у россиян эксперты назвали рестораны и бары формата casual dining в сегменте 2000 руб +.

Напомним, в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 обороты заведений ресторанов и кафе Новосибирска в целом увеличились на 19%. При этом среднемесячный оборот одной точки общепита в Новосибирске вырос на 42%, выяснили аналитики Т-Банка. По росту числа транзакций в сфере общепита Новосибирск занял первое место по стране, обогнав по этому показателю Ростов-на-Дону, Краснодар и Москву. При этом средний чек во всех заведениях общепита в Новосибирске вырос на 7% (с 461 до 495 ₽). Наиболее заметный рост количества транзакций аналитики увидели в ресторанах и кафе Новосибирска со средним чеком от 3 000 ₽. Количество транзакций в таких заведениях выросло на 45%, а обороты — на 49%. Общепит со средним чеком 1 500-3 000 ₽ по числу транзакций прирос на 19%, а по обороту — на 25%.

Про данным 2ГИС, в Новосибирске работает почти 2000 ресторанов быстрого питания, 236 ресторанов, 730 кафе.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирские рестораны и кафе получат публичную оценку.