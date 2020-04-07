МСБ не отказывается от кредитования

Рефинансирование и оборотка

Пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и инвестиции в развитие бизнеса по итогам прошлого года стали самыми популярными целями для обращения компаний малого и среднего бизнеса за кредитными средствами, констатировала старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «ФК Открытие» Ирина Демчук.

— Согласно данным банка «Открытие», почти в половине всех заявок (47%) компании указывали целью кредита пополнение оборотных средств, а в четверти (24%) — рефинансирование. Тройку самых распространенных целей кредитования замыкают инвестиции на развитие бизнеса — эту цель предприятия называют в 15% случаев, — перечисляет банкир. — Малый и средний бизнес активно кредитуются и для закрытия кассовых разрывов — в 9% всех заявок указана именно эта цель. Кроме того, по данным «Открытия», компании часто берут средства на приобретение бизнес-недвижимости и другого имущества, обеспечение контрактов и тендерные кредиты.

Начальник отдела организации продаж в корпоративном бизнесе АО «Банк Акцепт» Александра Калашникова, также констатирует, что на сегодняшний день самой популярной целью для обращения компаний малого и среднего бизнеса за кредитными средствами является пополнение оборотных средств — 67% от общего числа заявок, поступивших в текущем году. На втором месте по популярности — покупка коммерческой недвижимости (10%). Тройку самых распространенных целей кредитования замыкают инвестиции на приобретение основных средств (8%). Доля заявок на рефинансирование кредитов других банков составляет 5% от общего количества поступивших заявок. Большинство в общем количестве поданных заявок на кредитование МСБ — это новые клиенты. Средняя сумма составляет 15 млн рублей, средний срок кредитования — 3 года, средняя ставка — 10%.

В Альфа-Банке кредиты в банке оформляются на пополнение оборотных средств (закуп товара, сырья), на инвестиционные цели: покупку недвижимости, оборудования или транспортных средств, на расширение бизнеса (открытие новых офисов/торговых точек, нового направления), а также на личные цели (например, покупку личного автомобиля, дачи, ремонт и др.).

— В общем объеме заявок на кредиты малого бизнеса доля новых клиентов составляет около 70%, остальные — это наши повторные клиенты, которые уже с нами давно и постоянно пользуются кредитными продуктами. Заемщик может иметь в банке несколько кредитов одновременно — количество параллельных кредитов не ограничено, — отмечает региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер.

Альфа-Банк кредитует клиентов малого бизнеса, имеющих действующий бизнес, юридически зарегистрированный и фактически работающий от 9 месяцев. Судя по данным, предоставленных банком, у его клиентов наиболее востребованы беззалоговые кредиты как на совсем небольшие суммы — 300-500 тысяч рублей, так и на более крупные суммы — до 10 млн рублей, овердрафты — до 15 млн.

— На текущий момент ставки по беззалоговым кредитам — от 12,5% до 16% годовых (в зависимости от суммы сделки и от формы выдачи). Собственник бизнеса может оформить кредит как на себя, так и на свою компанию, исходя из цели кредитования, — рассказывает Андрей Фишер. — Для клиентов, имеющих работающий расчетный счет в Альфа-Банке от трех месяцев, подходит быстрый продукт на закрытие «кассовых разрывов» Экспресс-овердрафт от 100 тысяч до 10 млн рублей, который оформляется без лишних документов, на основании уже имеющейся информации об оборотах по расчетному счету компании в Альфа-Банке.

Начальник отдела по обслуживанию и финансированию предприятий среднего бизнеса Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Елена Лагунова, комментируя тенденции прошлого года и первых двух месяцев 2020 года, отмечает, что примерно половина заявок — это рефинансирование инвесткредитов. На втором месте — оборотное кредитование, то есть «короткие деньги». И небольшая доля — около 10-15% — новые инвестиционные кредиты на длинные сроки.

— Наш банк также выдает кредиты на рефинансирование задолженности в других банках. Условия нового кредита напрямую зависят от параметров действующих кредитов: какой срок кредитования, на какие цели направили кредит, какие активы оформили в залог. Размер процентной ставки, в первую очередь, зависит от суммы кредита. Диапазон ставок начинается от 8,9% до 12% годовых, — говорит Ирина Демчук.

Господдержка

— Мы отмечаем, что в начале этого года значительно выросли объемы рефинансирования ранее выданных инвестиционных кредитов. Компании перекредитуются по более выгодным ставкам по льготной программе МЭР РФ. Это инвесткредиты, поэтому здесь больше производственных и торговых компаний, которые обновляли оборудование, строили новые производственные цеха, склады, покупали новую недвижимость. В нашем банке по результатам за прошлый год Новосибирск находится в числе лидеров льготного кредитования бизнеса, — подчеркивает Елена Лагунова.

В Банке Акцепт на сегодняшний день из обратившихся клиентов 12% рассматриваются по льготным программам финансирования, таким как «Программа 8,5» при поддержке министерства экономического развития РФ, где процентная ставка составляет 8,5% годовых. Также банк предоставляет своим клиентам возможность кредитоваться без залога с обязательным предоставлением поручительства гарантийных организаций — по таким видам кредита ставка будет немного выше, чем под залог.

— Как показал прошлый год, основным драйвером кредитования сегмента МСБ стала господдержка, в частности, росту кредитного портфеля способствовала перезагрузка госпрограммы льготного кредитования Минэкономразвития («Программа 8,5»). Она, на мой взгляд, зарекомендовала себя в качестве надежного инструмента поддержки и развития МСП: ставка на уровне 8,5% является довольно комфортной для данного сегмента клиентов. Суммы весьма значительны: до 2 млрд рублей для инвестиционных проектов на срок до 10 лет и до 500 млн рублей на пополнение оборотных средств на срок до 3 лет. Кроме того, данная программа позволяет рефинансировать действующие инвестиционные кредиты — это послабление стало дополнительным стимулом для предпринимателей Новосибирска, — комментирует ситуацию Денис Голубев, управляющий Сибирским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). — Кроме того, пользовались популярностью онлайн-кредиты, а также стандартные кредитные продукты — от 5 до 250 млн рублей. Наблюдалось увеличение потребности клиентов в большей сумме кредита. Если ранее сумма заявки в среднем составляла 20 млн рублей, то сейчас она составляет более 50 млн рублей.

Александра Калашникова напоминает, что в 2020 году Минэкономразвития РФ расширило сегмент клиентов, имеющих возможность кредитоваться по льготным ставкам: были добавлены новые приоритетные отрасли: такие, как арендный бизнес, а также ресторанный бизнес.

— У компаний розничной торговли появилась возможность кредитоваться на инвестиционные цели по льготным ставкам. Кроме того, появилась льготная программа кредитования по ставке 9,95%, которая не имеет ограничений по отраслевой принадлежности компаний, а также предполагает смягченные требования к заемщикам (например, не требуется подтверждение отсутствия задолженности по налогам), — говорит банкир. — Поэтому в 2020 году сохраняется спрос компаний малого и среднего бизнеса на кредитные банковские продукты, в том числе с государственной поддержкой, как на оборотные цели, так и на инвестиционные.

Кто занимает?

Если говорить об отраслевом разрезе заемщиков, то, по данным Ирины Демчук, абсолютным лидером среди отраслей по спросу на ссуды являются предприятия из сферы торговли. Чаще всего они берут ссуды на пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и кассовых разрывов.

— Активно кредитуются и занимающиеся производством компании малого и среднего бизнеса, которые подавали заявки на ссуды на все цели, кроме покупок бизнес-недвижимости. Третье место делят между собой предприятия из сферы строительства и аренды недвижимости. Строительные компании чаще других обращаются за финансированием для обеспечения контрактов и тендеров, а занимающиеся арендой недвижимости фирмы — за инвестициями в развитие бизнеса и средствами на приобретение бизнес-недвижимости, — перечисляет Ирина Демчук.

Елена Лагунова добавляет, что кредитование интересовало компании из разных сфер: здравоохранение, ЖКХ, производство, торговля. Но сейчас ситуация меняется, бизнес пересматривает свои планы и проекты.

В ПСБ корреспонденту InfoPro54 пояснили, что ранее банк кредитовал клиентов в большей степени в сфере торговли, но в связи с тем, что в 2019 году он получил статус опорного для обслуживания гособоронзаказа, фокус кредитования сместился в сторону производственной сферы. Сейчас у клиентов ПСБ пользуются спросом такие продукты, как банковские гарантии по 44 ФЗ и 223 ФЗ, факторинг, а также стандартное кредитование (оборотные кредиты, овердрафты, инвестиционные кредиты).

— В основном клиенты брали кредиты как для увеличения оборота, так и для развития бизнеса. В частности, на запуск новых направлений, что позволяет диверсифицировать риски, и на приобретение основных средств: недвижимости, оборудования и т.п., — перечисляет Голубев. — В текущих реалиях на фоне ситуации с пандемией коронавируса банк продолжает делать все необходимое для обеспечения непрерывной работы в части кредитования и выполнения обязательств перед клиентами в полном объеме, учитывая и гибко реагируя на трудности, которые возникают и еще могут возникнуть в данной непростой ситуации.

Онлайн укрепляет позиции

Все банки подтвердили тенденцию развития онлайн-взаимодействия с клиентами, что особенно актуально в ситуации пандемии.

— В сегменте малого бизнеса у нас есть полностью дистанционное кредитование. Мы запустили его в конце прошлого года. Весь процесс кредитования автоматизирован. Теперь предприниматели могут не только оставить заявку на кредит, но и получить средства на развитие бизнеса, не выходя из дома, — говорит Елена Лагунова.

Для среднего бизнеса все процессы в Райффайзенбанке сейчас также максимально диджитальны, но это направление требует более детального анализа и вовлечения в специфику компании.

Денис Голубев считает, что запуск продуктов по онлайн-кредитованию, в принципе, стал революцией для рынка малого и среднего бизнеса. За последний год портфель онлайн-кредитования в ПСБ вырос на 80%.

— У нас есть продукт «Без бумаг», когда клиент заходит к нам на сайт, оставляет заявку — и мы в течение трех часов даем ответ. Если кредит одобрен, ему открывается расчетный счет, и после согласия клиента получить деньги он сразу видит их на счете. Скоринг использует в оценке компании данные big data. Благодаря этому онлайн-кредит выдается максимум за 24 часа. На сегодня продукт полностью раскрыл свой потенциал. Им пользуются не только представители микробизнеса, как принято считать. Многие крупные клиенты обращаются к таким оперативным решениям, — рассказывает банкир. — Мы решили пойти немного дальше, чем интернет-банк и мобильное приложение. У нас есть новое решение — это Telegram-бот. То есть предприниматель может найти в мессенджере Telegram наш чат-бот, загрузить сюда же выписку со счета, ответить на все вопросы и точно так же получить решение о выдаче кредита.

Кроме того, ПСБ запустил партнерский проект с «1С»: клиент сможет получать кредитные предложения банка внутри своей бухгалтерии. Подобный проект есть с производителем онлайн-касс и смарт-терминалов «Эвотор», с оператором фискальных данных «Первый ОФД» — у них имеются личные кабинеты для бизнеса, через которые ПСБ планирует интегрировать свои кредитные предложения.

Ирина Демчук напоминает, что осенью 2019 года банк «Открытие» запустил Sky Office — высокотехнологичный центр, работающий на всю страну для клиентов МСБ. В его задачи входит оказание дистанционных услуг потенциальным и действующим клиентам банка без визита в офис. По ее оценкам, планируется, что более 80% всех вопросов потенциальные и действующие клиенты МСБ по всей России смогут решить при первом обращении в Sky Office. В настоящий момент до 40% продаж РКО привлекаются через дистанционные каналы продаж. Также в 2019 году была запущена виртуальная карта для малого и среднего бизнеса — Digital Business Card.

— Все онлайн-сервисы клиент-банка доступны через единую учетную запись — цифровой профиль пользователя. В экосистему включены образовательная платформа Open Academy, сервисы бухгалтерии, выставления счетов, мониторинга цен конкурентов, управления рекламой в интернете. Всем клиентам МСБ доступна возможность через открытые API напрямую интегрировать их IT-платформы (CRM, ERP-системы, личные кабинеты и др.) с расчетным счетом — для получения информации об остатке, выписки, транзакций, создания и подписания платежных поручений, загрузки зарплатных ведомостей и другие опции, — перечисляет Демчук. — Всего клиентам банка доступны более 50 специальных предложений и промокодов от партнеров, например, на рекламу в социальных сетях.

Андрей Фишер говорит, что и в Альфа-Банке можно подать заявку онлайн или через менеджера банка (в офисе или по телефону). Что касается обслуживания кредитов (оплата взносов, частичное или полное досрочное погашение, заказ справок и др.), то в банке все это также можно сделать онлайн — в интернет-банке или мобильном приложении.

— Однако некоторые клиенты выбирают личное общение, так как при личной встрече или телефонном разговоре клиентский менеджер может сразу подобрать кредитный продукт, наиболее подходящий под его цели и потребности, предварительно определить возможность кредитования, рассчитать возможную сумму кредита, рассказать детально условия, — поясняет Фишер.

В Банке Акцепт, несмотря на наличие онлайн-банкинга, наибольшим спросом также пока пользуются традиционные пути подачи заявок — через менеджера банка при личном визите в офис.

— Уже получившие кредит клиенты для его обслуживания в большинстве случаев пользуются онлайн-сервисами: все заявления подаются через сервисы дистанционного банковского обслуживания, платежки, связанные с обслуживанием долга также формируются и отправляются клиентами в интернет-банке, — добавляет Александра Калашникова

Кредит-2020

Ирина Демчук уверена, что снижение рыночных ставок и банковской маржи приведет к росту конкуренции. Банки будут вынуждены искать новые рынки, целевые клиентские ниши, перестраивать бизнес, объединяться. Тенденция к росту региональных сетей завершена, и уже сейчас в ряде банков федерального уровня наблюдается калибровка количества офисов. Такими были планы до недавнего времени.

— В связи со сложной текущей экономической ситуацией логичнее говорить о мерах поддержки, которые банк готов сейчас оказывать своим клиентам-предпринимателям. В «Открытии» есть целый комплекс мер для поддержки клиентов в сложных ситуациях безотносительно коронавируса и курса рубля, ситуации на рынках. Это нормальная практика клиентоориентированного банка. При этом текущая ситуация требует реакции на нее, поддержки тех, кто наиболее в этом нуждается. Здесь каждый кейс мы готовы рассматривать индивидуально, но для отдельных категорий готовим специальные комплексные программы. Прежде всего, это касается представителей малого и среднего бизнеса, — говорит Ирина Демчук. — Этому сегменту сейчас особенно непросто, и здесь мы предпринимаем значительные шаги. Банк «Открытие» предоставляет отсрочку на 3 месяца по основному долгу и процентам по обращению без проведения финансового анализа клиентам из чувствительных к происходящему отраслей. Это HoReCa, туризм, перевозки, операции с недвижимым имуществом, аренда, деятельность в области организации досуга и развлечений, спорта, искусства.

Елена Лагунова также констатирует, что ситуация меняется буквально ежедневно, сейчас прогнозы строить сложно.

— Но если говорить об основных трендах, то в малом бизнесе мы ожидаем, что продолжит развитие онлайн-кредитование. Предприниматели ценят свое время, и цель цифровизации всех процессов и продуктов именно в максимальном удобстве, технологичности и простоте для предпринимателей. Дополнительные дистанционные сервисы, например, наша бесплатная онлайн-бухгалтерия, будут пополняться новыми возможностями. В целом, мы вывели в дистанционный формат обслуживание многие процессы. Теперь без посещения банка можно сделать практически все, что нужно предпринимателям. В этом году мы продолжим развивать все онлайн-сервисы. Предприниматели не хотят тратить время на посещение банка, поэтому максимум операций должен быть доступен дистанционно. Именно такой банк-партнер побеждает в конкурентной борьбе за клиента-предпринимателя, — уверена она.

В среднем бизнесе, по наблюдению Лагуновой, клиенты также ожидают еще большей цифровизации сервисов, большей эффективности и удобства финансовых решений. Основная конкуренция между банками сейчас не в стоимости услуг, а в таких параметрах, как скорость, гибкость и клиентоориентированность банка.

— Мы хотим максимально быстро выдавать финальное решение по кредиту или обозначать вероятность его одобрения. Это возможно благодаря анализу очень ограниченного количества данных, которыми клиент поделился через наши онлайн-каналы или другую платформу, — поясняет банкир. — Райффайзенбанк уже разработал овердрафт, предодобренный для наших клиентов. Теперь мы работаем над тем, чтобы предприниматели, которые еще не стали нашими клиентами, также могли, предоставив очень небольшой объем информации, получить решение на определенную сумму. Планируем выйти на рынок с таким решением во втором квартале 2020 года.

С начала 2020 года малый бизнес в Альфа-Банке активно развивает и предлагает клиентам залоговое кредитование до 60 млн рублей на срок до 5 лет от 9,5% годовых на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств.

— Одним из самых востребованных залоговых продуктов станет бизнес-ипотека, то есть кредит с целью приобретения коммерческой или жилой недвижимости, которая будет являться залоговым обеспечением по данному продукту, — прогнозирует Фишер. — Также у нас появляется все больше и больше простых предодобренных кредитов с минимальным пакетом документов и моментальным одобрением. Это стало возможным благодаря внедрению технологий в наши продукты. В 2020 году мы снизили ставки по всей линейке беззалоговых кредитов, упростили требования к количеству поручителей.

Банк Акцепт в этом году продолжает активно кредитовать при поддержке Министерства экономического развития, а также Корпорации МСП. В 2020 году планируем совершенствовать продуктовую линейку по кредитам малому и среднему бизнесу в соответствии с требованиями рынка.

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