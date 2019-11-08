«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

— Мария, можете оценить основные изменения, которые произойдут в сфере налогообложения для бизнеса с 2020 года?

— С 2020 года ожидается ряд изменений. Если говорить о локальных корректировках, то в Новосибирской области решается вопрос по инвестиционным налоговым вычетам. Они будут актуальны для обрабатывающих производств, но станут, безусловно, приятным изменением.

Хорошая новость — сохранение льгот для медицинских и образовательных организаций по ставке по налогу на прибыль (0%). Ранее предполагалось, что она будет действовать до 1 января 2020 года, сейчас — бессрочно. Для участников этих рынков это очень позитивное решение.

Для Новосибирской области и работающих в нашем регионе предпринимателей, вероятно, появится возможность принять участие в пилотном проекте по внедрению режима самозанятых. Сейчас этот вопрос находится в формате обсуждения.

— В других регионах России, где этот проект уже действует, отметили тенденцию перехода ИП в самозанятые для оптимизации налогообложения. Кроме того, появились работодатели, которые перевели своих сотрудников в этот статус, чтобы минимизировать расходы. В Новосибирске вы тоже ожидаете такой тенденции?

— Переход ИП в самозанятые однозначно будет. Для репетиторов, таксистов и других представителей микробизнеса, которые не могли себе позволить установить кассовый аппарат и сдавать отчетность, это очень удачная система налогообложения с удобным интерфейсом, установленным на мобильном телефоне.

Велика вероятность появления и второй тенденции. Это очень заманчиво: заключить договор с самозанятым, договориться и вместо 13% НДФЛ и взносов в страховые фонды оплачивать за него всего 4% (при работе с физлицами) или 6% (при работе с юрлицами). Для предприятия это экономически выгодно. Да, существует запрет, что сотрудник, уволившись из компании, может оформиться в нее самозанятым только через два года после завершения трудовых отношений. Но практика показывает, что умельцы придумают, как это обойти.

Однако тут есть большой «подводный камень», о котором следует подумать тем, кто хочет оформить статус самозанятого. Налог самозанятых (в отличие от ИП) не включает отчисления в Пенсионный фонд. То есть о будущем пенсионном обеспечении вы должны подумать самостоятельно, так как никаких претензий государству предъявить не сможете.

Кстати, я не думаю, что режим самозанятых компании и ИП будут активно использовать для оптимизации налогообложения, незаконного получения наличных средств и т.д. Годовой лимит дохода по самозанятым составляет всего 2,4 млн рублей, то есть 200 тысяч в месяц. Это хорошая зарплата для сотрудника, но не источник для незаконного получения средств. Не те масштабы.

— Какова вероятность корректировок по упрощенной системе налогообложения?

— Законопроект по введению переходного периода по УСН еще находится в формате обсуждения и даже не выносился в Госдуму. Напомню, сейчас право работать по упрощенной системе налогообложения имеют компании с выручкой до 150 млн рублей годовых и численностью сотрудников до 100 человек. Если организация превышает эти лимиты, то она должна перейти на общую систему налогообложения. По предложению Минфина РФ, если компания превысит лимит по выручке в пределах до 200 млн рублей и по численности сотрудников до 130 человек, то она должна будет платить УСН по повышенной ставке: с действующих сегодня 6 – 8% она повысится до 15 – 20%.

Не исключено, что этот закон все-таки пролоббируют, и если он будет принят в ноябре, то может вступить в силу с 2020 года.

— Более серьезные изменения ждут тех, кто работает на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД)…

— Да, это больная тема для многих предпринимателей, и они с ужасом следят за борьбой, которая вокруг него идет. Ранее предполагалось, что ЕНВД будет действовать до 1 января 2021 года. Фактически для части предприятий эта форма налогообложения становится недоступна через пару месяцев. В эту категорию попадают и ИП, применяющие патентную систему, предприниматели, торгующие обувью, мехом, лекарствами. Все предпринимательские сообщества пытаются пролоббировать продление срока действия ЕНВД, но пока не получается.

— Вы уже оценивали, к чему приведут эти изменения для бизнеса? Какие действия планируют принимать предприниматели?

— Для бизнеса это означает существенный рост налоговой нагрузки и резкое увеличение объема отчетности. С одной стороны, настойчивость Минфина РФ можно понять, переход на онлайн-кассы позволил государству более эффективно администрировать налоги, отпала необходимость рассчитывать налог на вмененный доход. С другой стороны, сегодня ЕНВД любит не только малый бизнес. Этот налог дает очень хорошие возможности для оптимизации налогообложения. Нередко крупные компании дробят свой бизнес для того, чтобы попасть под льготы. Особенно это актуально для торговли, общественного питания и грузоперевозок. Фактически их налоговая нагрузка составляет 1%, что, естественно, не устраивает государство.

При отмене ЕНВД части предпринимателей придется переходить на упрощенку (6% от дохода или 15% от прибыли) или на общую систему налогообложения, а это налог на прибыль (20%) плюс НДС (20%) и т.д.

— Это изменение в части НДФЛ. Ранее в России налогом на доходы физлиц не облагались доходы граждан от продажи жилья, которое было в собственности более трех лет. Поэтом этот срок увеличили до 5 лет. Сейчас вновь возвращен срок 3 года при условии, что вы продаете единственное жилье. Думаю, эта новость будет приятной для многих россиян.

Фото из личных архивов