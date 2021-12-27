Муниципальные предприятия Новосибирска предлагают предоставить льготы

В будущем году горсовет Новосибирска может пересмотреть вопрос поддержки муниципальных предприятий в период пандемии. Суть поддержки в том, что предприятия на этот период освобождаются от обязательных отчислений части прибыли в городской бюджет.

— В 2022 году бюджет города недополучит 8,9 млн рублей, — говорит начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков. — Освобождение МУПов от уплаты в бюджет части прибыли позволит ускорить процесс восстановления финансово-экономических показателей их деятельности.

В качестве «льготников» названы «Сибирское гостеприимство», специализированная служба «Похоронный дом ИМИ», МУП «Спецавтохозяйство», «Энергия», «Электросеть», «Горводоканал», «Новосибирский метрополитен», «Автосвязь», «Пассажиртрансснаб», «Новосибирская аптечная сеть» «Зоопарк», «Городская электросвязь».

В то же время, как отмечает, в частности, депутат горсовета Наталья Пинус (независимая), в освобождении нуждаются далеко не все предприятия. Для некоторых из них пандемия сыграла в плюс — это предприятия фармакологической, ритуальной отраслей.

— Еще до пандемии этот вопрос поднимался, — говорит депутат. — Приняли решение, что 10% — это вполне себе та сумма, о которой можно вести речь. Сегодня ставим вопрос по-другому. Муниципальные предприятия в связи с пандемией освобождаются от уплаты этого 10% отчисления в бюджет. Но не все муниципальные предприятия страдают от пандемии. Кто-то, наоборот, имеет большую прибыль, кто-то сам инициирует — не освобождайте меня от этого, я готов платить. Давайте дадим людям возможность платить свои отчисления.

Слова Пинус подтверждает ее коллега по депкорупусу, директор МУП «Похоронный дом ИМИ» Сергей Бондаренко («Единая Россия»)

— Не богаче, не беднее не стали, — говорит Бондаренко о своем предприятии. — Более того, в управление потребительского рынка мы обращались, чтобы они не освобождали нас от уплаты 10% от прибыли в бюджет города. Но так как эта норма распространяется на все муниципальные предприятия города, мы вынуждены были смириться.

По информации мэрии Новосибирска, бюджет города вернул предприятиям 11,8 млн и недополучил 10 млн рублей в 2021 году.