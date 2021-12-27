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Устройство из Новосибирска представлено на «Экспо-2020» в Дубае

  • 27/12/2021, 14:23
Биотехнологическая компания «Сайнтификкоин», единственная из Сибири, представила высокотехнологичный газоанализатор HEALTHMONITOR® на выставке «Экспо-2020» в Дубае, которую за несколько месяцев посетили более 6 млн человек.

Новости компанийПройти тестирование на HEALTHMONITOR и узнать всё о своём метаболизме может любой посетитель Российского павильона с 24 декабря.

Россия на «Экспо-2020» поднимает тему  «cooperation» – сотрудничества между людьми по принципу организации нейронных связей. «Мировые культуры и сообщества очень разные, но есть что-то важное, что нас объединяет. Это наш мозг, настоящее чудо, которое делает нас теми, кто мы есть, соединяет нас друг с другом и создает будущее» — эта фраза встречает посетителей павильона нашей страны.

Именно эта идея раскрыта в проекте ученых из Новосибирска, которые с помощью технологий искусственного интеллекта и спектрального анализа сделали возможным осуществлять оценку метаболизма человека по выдоху в режиме реального времени всего за несколько минут. Анализ метаболизма – это ключ к пониманию динамических процессов, происходящих в организме. Команда  «Сайнтификкоин» совместно с учеными из Сибирского отделения Российской академии наук создала специальные алгоритмы с использованием современных нейросетей, который  определяют газовую смесь при чрезвычайно низких концентрациях.

Анализ всех выдыхаемых газов с помощью универсального газоанализатора HEALTHMONITOR является эффективным инструментом для построения тренировочного процесса, индикации биологических фаз, оценки текущего уровня физической подготовки, утомляемости, психологического стресса. Устройство имеет интеграцию с одноименным мобильным приложением.

В ноябре 2021 года медицинский прототип устройства был представлен на крупнейшей в мире медицинской выставке в Германии Medica 2021.  Медицинская версия прибора обеспечивает неинвазивную диагностику вирусных инфекций и хронических заболеваний, таких как астма, сахарный диабет, фиброз легких, пневмония. Кроме того, устройство обнаруживает COVID-19 с точностью до 85%, в том числе новый штамм Omicron.

Уже в первые дни HEALTHMONITOR  вызвал повышенный интерес у аудитории «Экспо-2020». Ежедневно тестирование на устройстве проходят более 200 посетителей  Российского павильона.

Руководитель проекта HEALTHMONITOR Максим Дведенидов:

«На протяжении последних нескольких лет наша компания активно занимается экспортом российских инновационных продуктов. Представлять наше устройство в павильоне нашей страны на «ЭКСПО 2020″  в Дубае для нас особая честь, ведь так мы можем презентовать достижения отечественной науки мировому сообществу. Кроме того, рынок стран Персидского залива является одним из самых перспективных для нашей компании».

Тема новых возможностей рынка ОАЭ для российских инновационных компаний обсуждалась на круглом столе, организованным в рамках «ЭКСПО 2020» Российским экспортными центром совместно с Dubai Future Foundation и Dubai Silicon Oasis Authority. Обсуждались темы IT-инноваций для бизнеса, цифровой трансформации, искусственного  интеллекта, экспорта разработок и потенциала сотрудничества российских компаний с партнерами из ОАЭ. Руководитель проекта HEALTHMONITOR выступил одним из экспертов и рассказал о собственном опыте экспорта на рынок стран Персидского залива.

С 24 января медицинская версия HEALTHMONITOR будет представлена ​​на выставке Arab Health в Дубае на официальном стенде Российской Федерации.

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Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : новости бизнеса нано-технологии инновации


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