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Новосибирские суды передают друг другу дело директора «Строй-Инверсии»

  • 15/01/2025, 13:45
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские суды передают друг другу дело директора «Строй-Инверсии»
Адвокат бизнесмена рассчитывает, что дело передадут на доследование

На минувшей неделе, 9 января, Ленинский районный суд начал рассматривать дело экс-бухгалтера новосибирской компании «Топ-Книга» Надежды Поляковой. Как сообщила Infopro54 адвокат Арина Пелых, прокуратура вначале взяла день паузы, а 10 января ходатайствовала о переносе рассмотрения дела в Центральный районный суд Новосибирска. Судья поддержала ходатайство.

Впрочем, Арина Пелых не исключает, что Центральный районный суд в итоге примет решение о возврате дела прокурору на доследование.

— Обвинительное заключение должно быть составлено по определенным правилам, после этого оно подается в суд, и судья принимает решение: виновен человек или нет.

В обвинительном заключении Поляковой перечислена информация о том, как на расчетный счет компании поступали средства от дольщиков, а потом делается вывод, что Полякова эти деньги похитила. Но поступившие деньги были перечислены на аренду земельного участка и строительные работы подрядчикам в полном объеме. Если предъявляется обвинение в нецелевом расходовании средств, то должны быть доказательства этому. В обвинительном заключении данной информации нет, — комментирует Арина Пелых.

Она напомнила, что в 2024 году совместно с Надеждой Поляковой они обращалась к бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову, вместе ездили на прием в Москву, участвовали в заседании совета по защите прав предпринимателей, обращались в областную прокуратуру. Однако дело, несмотря на недоработки следствия, все же передали в суд.

— На наш взгляд, здесь существует коррупционная составляющая, с которой нужно разбираться, — уверена адвокат

Стоит отметить, что 13 января 2025 года недостроенное здание на улице Покрышкина выставлено на продажу. Арбитражный управляющий оценил его в 490 млн рублей. Аукцион пройдет во второй половине февраля.

Напомним, «Топ-Книга» в 2000-х годах была крупнейшим оператором книготоргового бизнеса России и располагала самой большой в стране сетью книжных магазинов, работавших под брендами «Лас-Книгас», «Книгомир», «Литера», «Городская сорока», «Пиши-читай». Кризис 2008 года пошатнул позиции компании, а в 2011-м арбитражный суд признал ее банкротом.

Ранее руководство компании планировало построить на улице Покрышкина штаб-квартиру «Топ-Книги». Здание начали возводить в 2009 году на участке площадью более 3 тысяч кв. м рядом со сквером им. Сибиряков-Гвардейцев. Подрядчиком стало АО ФСК «Новосибирская», которую возглавлял местный девелопер Сергей Чернатов. Когда возникли проблемы с согласованиями и здание превратилось в долгострой, достраивать объект дольщики решили самостоятельно, для чего было создано АО «Строй-Инверсия». Это акционерное общество возглавила бывший топ-менеджер «Топ-Книги» Надежда Полякова.

Ранее редакция уже сообщала подробности того, как Надежду Полякову обвинили по делу о крупном мошенничестве — ей вменили хищение 2,4 млн рублей. Хотя изначально в деле фигурировала сумма 117 млн. 

Автор фото: Екатерина Маковская

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Топ-книга право Надежда Полякова конфликт


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