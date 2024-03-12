Мужчина избил девушку с ребенком в Новосибирске

В Новосибирске мужчина у подъезда жилого дома набросился на женщину с маленьким ребенком. Действия агрессора зафиксировала камера наблюдения.

Случай произошел 9 марта. Во дворе дома на улице Линейной находилась сноха одной из местных жительниц. Женщина со своей дочерью планировали уехать от родственницы и поэтому ждали такси. Именно в этот момент мужчина подошел и сначала начал кричать, а затем пинать сибирячку. В конце дискуссии девушка получила несколько ударов по лицу.



Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

— По факту произошедшего проводится проверка, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

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