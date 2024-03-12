Сауны за 97 миллионов рублей выставлены на продажу в Новосибирске

Выставлен на продажу готовый бизнес. Он работает с 2000 года и представляет собой «Тимирязевские сауны» в Заельцовском районе.

Это одноэтажное здание, внутри которого есть несколько заведений. Обустроены разнообразные номера. В каждом номере есть зал, парная, бассейн, туалет, душ, раздевалка, камин, две комнаты отдыха, телевизор и караоке система. Камины можно просто топить, а можно готовить пищу, как указано в сообщении продавца.

— Общая площадь здания составляет 293,3 квадратных метра, — говорится в объявлении.

За готовый комплекс просят 97 миллионов рублей.

На официальном сайте «Тимирязевских саун» есть информация, что в здании имеется 4 номера, а бани работают круглосуточно.

Ранее редакция сообщала о продаже коттеджа с шестью спальнями в Новосибирске за 26,5 миллионов рублей.