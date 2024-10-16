В Новосибирске сдано более двух миллионов квадратных метров жилья

За девять месяцев 2024 года в Новосибирской области сдано более 2 млн кв. метров жилья. По этому показателю регион сохраняет лидерство в Сибирском федеральном округе, сообщили в Минстрое.

— По результатам работы за 9 месяцев введено 2,012 млн кв.м. Из них 1,089 млн кв.м. приходится на долю многоквартирного жилья, оставшиеся 923 тысячи кв.м. – индивидуальное жилищное строительство, — рассказал министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

Он добавил, что по общему вводу жилья Новосибирская область в общероссийском рейтинге занимает 10 место, по объему ввода многоквартирных домов — 5 место.

Дмитрий Богомолов уточнил, что плановые показатели по вводу жилья, установленные федерацией на 2024 год для Новосибирской области составляют 2,154 млн кв.метров. На сегодняшний день согласно действующим разрешениям на строительство, в регионе возводится 1 113 домов общей площадью жилых помещений более 4,6 млн кв. метров.

Стоит отметить, что на протяжении последних лет объем индивидуального жилого строительства в Новосибирской области растет. По словам независимого аналитика недвижимости Сергея Николаева, в этом году объем ИЖС вырос к аналогичному периоду прошлого года на 23,9% — с 744,7 до 922,4 тыс. кв. м.

— В этом году регион может впервые пробить рубеж 1 млн. кв. метров за год. — отмечает эксперт.

Он уточнил, что удельный вес ИЖС достиг рекордного для региона уровня и составляет 45,9%. Для сравнения, в прошлом году он был на уровне 28,3%.

Однако, после отмены программы общей льготной ипотеки, количество еще не выведенного на продажу жилья в строящихся новостройках растет.

— Проблема в том, что в этом году ввод жилья опережает объемы продаж. Только в сентябре было сдано в эксплуатацию на 1,35 тыс. квартир больше, чем продано в новостройках по ДДУ, — констатирует он.

По данным ЦИАН Аналитики, на первичном рынке города продается 18,9 тысяч квартир и апартаментов. Это 2,8% от общероссийских запасов нового жилья. При этом, отдельные районы Новосибирска по размеру выборки приближаются к городам-миллионникам. Так, Заельцовский район в этом плане приблизительно равен Самаре, Октябрьский — Волгограду, а Калининский — Омску.

Ранее редакция сообщала, что «Рынок недвижимости выходит из пике»: в Новосибирске на треть выросло число ипотечных сделок на покупку квартир.