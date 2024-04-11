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На площадку экотехнопарка в Новосибирске готовятся выйти трое резидентов

  • 11/04/2024, 09:40
Автор: Юлия Данилова
На площадку экотехнопарка в Новосибирске готовятся выйти трое резидентов
Кроме того, на площадке строится научно-технический центр.

Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка в Новосибирской области планируется осуществить в ноябре 2024 года. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе «Российского экологического оператора» (ППК РЭО).

― В настоящее время на территории парка ведутся строительно-монтажные работы по возведению научно-технического центра, ― уточнили редакции.

В здании будут располагаться офисные, лабораторно-производственные помещения и конгрессно-выставочная зона. Ими смогут воспользоваться резиденты экопромышленного парка. Проектная документация на строительство парка получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Стоимость создания инфраструктуры по-прежнему оценивается в 1 млрд рублей.

На сегодняшний день в число резидентов экопромышленного парка входят три компании: ООО «Сибирское стекло», ООО «Союз НСК» и ООО ГК «СибБиоГаз».

― Эти резиденты планируют создать в парке производства по переработке стекла в товарный стеклобой, по утилизации строительных отходов с производством вторичных строительных материалов, а также производство органических удобрений и кормов для животных. В настоящее время резиденты проводят предпроектные работы, ― подчеркнули в ППК РЭО.

Объем инвестиций в проекты резидентов в «Российском экологическом операторе» не назвали.

ООО «Сибирское стекло» входит в «РАТМ Холдинг» Эдуарда Тарана. Компания неоднократно заявляла о планах по наращиванию использования в производстве стеклобоя.

По данным Seldon.Basis, ООО «Союз НСК» специализируется на сборе неопасных отходов. Директором является Дмитрий Анфимов, учредителями ― Наталья Сметанина (80%) и Елена Петренко (17%). 37 контрактов у компании подписаны с МКУ «Ленинское». Выручка в 2023 году составила 371 млн рублей (+70%), чистая прибыль ― 2,39 млн (-59%).  Наталья Сметанина также является соучредителем ООО «Запсиббас» с Олегом Сметаниным (экс-депутат регионального парламента) ― по 50%.

Участники СиббиоНОЦ заплатили 2 млрд рублей налогов в Новосибирске

Участники СиббиоНОЦ заплатили 2 млрд рублей налогов в Новосибирске

ООО ГК «СибБиоГаз» занимается разработкой проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности. Производит биогазовые установки. Учредитель и гендиректор ― Артем Поршнёв. Выручка компании в 2023 году составила 1,13 млн рублей (+487%), чистый убыток ― 783 тысячи (В 2021 году прибыль компании составляла 663 млн рублей). Компания входит в состав участников СиббиоНОЦ. На заводе компании «Пепсико» сейчас работает установка по утилизации органических отходов, разработанная «СибБиоГазом».

— Эта установка победила в конкурсе Green Awards. Это, как минимум, страновой уровень, это средства для органического земледелия, — отмечал министр науки Новосибирской области Вадим Васильев.

Напомним, о том, что в Новосибирской области планируют реализовать пилотный проект по созданию «Экотехнопарка», стало известно в июне 2022 года. Отмечалось, что ППК РЭО будет отвечать за подбор участка и федеральную поддержку создания парка, а также за строительство административного здания для резидентов, а область подведет инфраструктуру (вода, электричество, газ, дороги).

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 В июне в рамках Питерского международного экономического форума Новосибирская область и ППК РЭО подписали соглашение о сотрудничестве для создания парка. На тот момент объем инвестиций в проект оценивался в 1 млрд рублей. Тогда же подчеркивалось, что объект должен быть введен в эксплуатацию в ноябре 2024-го.

Управлять проектом будет «Региональный экологический оператор». Отмечалось, что ППК РЭО может предоставить средства для покрытия до 90% расходов резидентов экотехнопарка на создание объектов. Вернуть эти деньги компании должны в течение 12 лет. ППК РЭО был готов оказать меры поддержки 5 резидентам.

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На совете по инвестициям в августе 2024 года директор по технологиям ППК РЭО Олег Шияновский при презентации проекта называл 5 резидентов, которые на тот момент были готовы создать в общей сложности 8 производств на территории парка: ООО «Пластиндустрия», ООО «Демеркуризация», ООО «Тайгер-Сибирь», ООО «Гофра Коллектинг» и ООО ТБО. Шияновский говорил, что компании готовы инвестировать в проект около 650 млн рублей и перерабатывать более 100 тысяч тонн коммунальных и промышленных отходов в год. Названные Олегом Шияновским компании-резиденты связаны с ГК «Тайгер-Сибирь» и входят в ассоциацию «Экология-Сибири». На момент публикации материала комментарий у собственника ГК «Тайгер-Сибирь» редакции получить не удалось.

Ранее редакция сообщала о том, что ППК РЭО планирует вложить в проекты по утилизации мусора в Новосибирской области 5 млрд рублей.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : ЦУР Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Экотехнопарк Российский экологический оператор переработка мусора инвестиции


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