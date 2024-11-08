Мужчина с тигренком въехал в одну из квартир на Гоголя в Новосибирске

В Новосибирске на улице Гоголя, 12, в квартиру привезли тигра — это попало на видео домофона. Ролик опубликовали в группе «Инцидент. Новосибирск» во «ВКонтакте».

На записи видно, что это первый подъезд дома. У него стоит машина. Мужчина достает тигренка из коробки и ведет в подъезд. Указано, что запись сделана 7 ноября в 22:13.

Местные жители активно комментируют видео. Они опасаются соседства с таким животным.

— Главное, намордник одевает пусть. — Где он его взял? — Пусть его в зоопарк лучше отвезёт. — А как он выгуливать его собирается или не собирается?

Однако опасения оказались напрасными. Тигрёнок и мужчины переночевали в квартире, которую сдают посуточно, и утром уехали. Об этом сообщил подписчик АТС-54.

В Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили, что организовали проверку о возможном ненадлежащем содержании тигра. Местонахождение животного и его собственника устанавливается.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы обвинили соседку в издевательствах над собаками.