Мужчине за долг по алиментам назначили обязательные работы в Новосибирской области

Житель Кочковского района устроился на работу и начал выплачивать алименты, чтобы избежать уголовного преследования за неуплату.
30-летнего мужчину, не платившего алименты, объявили в исполнительный розыск, но он избегал приставов. Только в июле стало известно, что он официально трудоустроился в магазине.
Пристав направил постановление об удержании денежных средств с доходов отца и составил на него протокол. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.
Мужчину предупредили, что его могут привлечь к уголовной ответственности при уклонении от исполнения родительских обязательств. Он уже приступил к отбыванию наказания и продолжает работать.
– Уже было первое удержание из заработной платы на содержание 8-летнего сына, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Судебные приставы-исполнители продолжат осуществлять контроль за отбыванием наказания сибиряком.
Ранее редакция сообщала о том, что контрактник заработал полмиллиона, чтобы погасить долг по алиментам.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru