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Мужчине за долг по алиментам назначили обязательные работы в Новосибирской области

  • 30/08/2024, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Мужчине за долг по алиментам назначили обязательные работы в Новосибирской области
Сейчас он совмещает работу в магазине с отработкой наказания.

Житель Кочковского района устроился на работу и начал выплачивать алименты, чтобы избежать уголовного преследования за неуплату.

30-летнего мужчину, не платившего алименты, объявили в исполнительный розыск, но он избегал приставов. Только в июле стало известно, что он официально трудоустроился в магазине.

Пристав направил постановление об удержании денежных средств с доходов отца и составил на него протокол. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Мужчину предупредили, что его могут привлечь к уголовной ответственности при уклонении от исполнения родительских обязательств. Он уже приступил к отбыванию наказания и продолжает работать.

– Уже было первое удержание из заработной платы на содержание 8-летнего сына, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Судебные приставы-исполнители продолжат осуществлять контроль за отбыванием наказания сибиряком.

Ранее редакция сообщала о том, что контрактник заработал полмиллиона, чтобы погасить долг по алиментам.

Источник фото: ФССП по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : обязательные работы дол алименты


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