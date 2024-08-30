Мужчине за долг по алиментам назначили обязательные работы в Новосибирской области

Житель Кочковского района устроился на работу и начал выплачивать алименты, чтобы избежать уголовного преследования за неуплату.

30-летнего мужчину, не платившего алименты, объявили в исполнительный розыск, но он избегал приставов. Только в июле стало известно, что он официально трудоустроился в магазине.

Пристав направил постановление об удержании денежных средств с доходов отца и составил на него протокол. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Мужчину предупредили, что его могут привлечь к уголовной ответственности при уклонении от исполнения родительских обязательств. Он уже приступил к отбыванию наказания и продолжает работать.

– Уже было первое удержание из заработной платы на содержание 8-летнего сына, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Судебные приставы-исполнители продолжат осуществлять контроль за отбыванием наказания сибиряком.

Ранее редакция сообщала о том, что контрактник заработал полмиллиона, чтобы погасить долг по алиментам.