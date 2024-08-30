Глава СКР взял на контроль конфликт со стрельбой в автосалоне Новосибирска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему отчёт о проверке инцидента, произошедшего в автосалоне Новосибирска, где сотрудник выстрелил в ногу клиенту.
Следственное управление по Новосибирской области начало проверку по данному инциденту. Её результаты и установленные обстоятельства будут доложены председателю СКР.
Напомним, что сотрудник автосалона выстрелил в ногу клиента. По словам потерпевших, автомобиль был приобретён в этом автосалоне полгода назад. На него была предоставлена гарантия, но, когда владельцы автомобиля захотели воспользоваться ею, начались проблемы. Они неоднократно обращались в автосалон, чтобы решить этот вопрос, но каждый раз получали отказ. После одной из таких встреч сотрудник автосалона выстрелил в ногу владельцу автомобиля.
Ранее редакция сообщала о том, что менеджер автосалона выстрелил в недовольного клиента в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал «Следком»
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