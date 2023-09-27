В СГК прокомментировали иск о взыскании акций «Сибэко»

— В СМИ опубликована информация об иске о взыскании в пользу государства акций АО «Сибэко». Перспективы для долгосрочного планирования работы «Сибэко» в рамках концессии и альткотельной становятся менее очевидны. План работы на 2023 год выполняется в соответствии с принятыми ранее решениями. А есть ли для города риски пересмотра планов по ремонту и перевооружению теплового хозяйства на 2024 год? — поинтересовался депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров у директора Западно-Сибирского филиала СГК Игоря Лузанова.

Депутат спросил, может ли компания гарантировать реализацию обязательств в полном объеме, вне зависимости от хода судебных разбирательств, которые не могут не влиять на процессы внутри организации.

— Мы формируем бюджеты на 2024 год в полном соответствии со всеми концессионными соглашениями по всем городам присутствия, в том числе с Новосибирском. Согласовываем план мероприятий с концедентом, — отметил Лузанов. — Все планы, которые сформированы на будущий год, будут реализовываться. Их реализация — это длинный путь, который начинается не с получения разрешения на раскопки.

Депутат горсовета Игорь Украинцев поблагодарил СГК за то, что компания не отреагировала на те вещи, которые происходят на федеральном уровне.

— Я понимаю, что инвестиционные вещи тяжело скорректировать, но компания могла отказаться от реализации социальных проектов, в том числе в Заельцовском районе. Однако продолжила эту работу, — добавил он.

Напомним, в конце августа стало известно, что Генпрокуратура потребовала взыскать в пользу государства компанию «Сибэко», которую структуры российского олигарха Андрея Мельниченко купили в 2018 году. Генпрокуратура считает сделку коррупционной. Иск подан в Свердловский районный суд Красноярска 17 августа. Также прокуратура просит наложить арест на все акции компании, зарегистрированные на «Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации», на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество АО «Сибэко», включая доли в юрлицах. Также прокуроры настаивают на запрете выплаты дивидендов и вознаграждения в любой форме. Документ, скан которого размещен в сети, подписан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым. Рассмотрение иска намечено на 17 октября.

Ранее редакция сообщала о том, что бюджетные инвестиции в проекты муниципально-частного партнерства в районах области составляют 94%, а частные — 15%.