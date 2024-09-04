Выпускники Новосибирска должны на ЕГЭ обязательно сдавать физику, считают ректоры вузов

Когда в России разрешили для поступления в вузы на инженерно-технические специальности сдавать физику или информатику, то есть дали альтернативу, количество студентов, сдающих физику, в стране резко уменьшилось — на 50 тысяч человек. Об этом сообщил на пресс-конференции ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук.

— Сейчас очень сложной задачей становиться набрать высокомотивированных ребят на классическую физику. В августе на Всероссийском съезде учителей физики ректор МИФИ Дмитрий Ливанов сказал, что физика должна быть обязательным предметом единого государственного экзамена для школьников во всех вузах. А русский язык можно перевести в тестовый формат «зачет-незачет», — отметил Федорук. — Принимать на инженерно-технические специальности людей, которые не знают физику, не очень хорошо.

В НГУ на физфак в этом году набрали 178 студентов. Однако, набор пришлось разделить на три направления.

Ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев отметил, что поддерживает предложение о ЕГЭ по физике.

— Физика, химия, информатика должны быть обязательно. Особенно сейчас. Так как нам крайне необходимы специалисты технических специальностей, — добавил Батаев.

Он также отметил, что в этом году в НГТУ выросло количество абитуриентов, сдававших на экзаменах физику и увеличился интерес к техническим специальностям.

— Мы набрали около 1000 айтишников на два факультета: прикладной математики и вычислительной техники. По инженерии проходной бал составил 266. Лично меня также очень удивил механико-технологический факультет: 250 балов по автоматизации технологических процессов и производства. Это говорит о том, что качество абитуриентов, которые идут на чисто инженерные дисциплины, повышается, — констатировал НГТУ.

Средний проходной бал в НГУ на бюджет в этом году составил 85,1, на платное обучение — 74,2. 70% студентов, поступивших на естественно-научные специальности, жители других регионов России.

Напомним, в последние годы государство увеличивает количество бюджетных мест в вузах по техническим специальностям. В подготовке этих кадров также заинтересованы работодатели, которые испытывают острый дефицит в квалифицированных специалистах.

Ранее редакция сообщала о том, что по результатам ЕГЭ в этом году в Новосибирске вырос средний балл по физике, химии и профильной математике, а по русскому ниже, чем годом ранее.