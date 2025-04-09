Музыканты Новосибирской филармонии поздравили Овечкина со снайперским рекордом

Российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд, забив 895-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Это достижение, без преувеличения, было встречено с восторгом по всему миру, и Новосибирск не стал исключением.
Вокальный ансамбль Павла Шаромова и Концертный духовой оркестр Новосибирской филармонии подготовили видеопоздравление для Александра Овечкина. Музыканты исполнили песню «Герои спорта», которую в своё время пел Муслим Магомаев. По словам Нестерова, изначально планировалось исполнить песню «Трус не играет в хоккей», однако эта композиция показалась ему слишком интимной для такого события.
— Идея принадлежит нашему директору Анне Терешковой: весь мир поздравляет, а мы любим спорт, регулярно следим за хоккейными матчами. Культура и спорт, как говорится, понятия близкие, вот решили так поздравить. Буквально позавчера, 7 апреля, мы решили, а вчера вечером уже записали, — рассказал Горсайту управляющий вокальным ансамблем Павла Шаромова Владимир Нестеров.
Музыканты записали подарок на видео, а к песне подготовили слайд-шоу, посвящённое знаменитому хоккеисту.
Пиарщики и маркетологи филармонии планируют отправить видеозапись самому хоккеисту.
Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирской филармонии улучшили мобильный интернет. Модернизация оборудования проведена в преддверии Транссибирского арт-фестиваля.
Источник фото: скриншот с видео новосибирской филармонии, видео — пресс-службы Новосибирской филармонии.
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