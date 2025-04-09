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Новосибирские подростки не горят желанием работать курьерами

  • 09/04/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские подростки не горят желанием работать курьерами
Интересы работодателей и молодежи Новосибирска по трудоустройству расходятся

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Трудовой кодекс, разрешающие трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет в выходные и праздничные дни в период летних каникул. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

По данным аналитиков сервиса SuperJob, 55% опрошенных компанией представителей экономически активного населения и работодателей Новосибирска поддерживают законопроект и отмечают, что несовершеннолетних охотно принимают те компании, которые работают без выходных, например, кафе и развлекательные центры. Наиболее высокий уровень одобрения (59%) в возрастной группе до 35 лет.

25% опрошенных выступил против и заявили, что это большая нагрузка для неокрепшего организма. Респонденты этой группы полагают, что подростки будут работать все лето без отдыха, чтобы заработать больше.

По данным SuperJob, сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки школьникам и студентам моложе 18 лет. Для сравнения, два года назад трудоустроить несовершеннолетних были готовы лишь 4% организаций, только на стажировки брал 1 из 10 работодателей. При этом количество вакансий для подростков пока сильно не изменилось (+7% за год в целом по РФ). Аналитики объясняют это строгими государственными требованиями к охране труда для работодателей.

Чаще всего компании готовы принять подростков на должности продавцов\ кассиров, операторов call-центров, помощников повара, менеджеров по продажам, сборщиков заказов / упаковщиков / комплектовщиков, а также курьеров.

Интерес со стороны самих подростков к поиску работы также растет. За год количество резюме несовершеннолетних в России увеличилось на 13–15%. Подростки охотнее всего готовы работать сборщиками заказов / упаковщиками / комплектовщиками и продавцами\кассирами. Курьер находится на третьем месте у юношей, у девушек вообще не входит в топ-5 предпочтений. При этом и девушки, и юноши готовы работать сотрудниками предприятий быстрого питания, но со стороны работодателей эти вакансии не входят в топ предлагаемых. Судя по данным сервиса, юноши не очень охотно идут работать менеджерами по продажам и по работе с клиентами (не входит в топ-5 их предпочтений).

Юрист, замдиректора по общим вопросам центра «Мой бизнес» Новосибирской области Алексей Суманов напомнил Infopro54, что ранее привлекать подростков к работе в выходные разрешалось исключительно в сфере творческих профессий.

― С лета 2026 года предприниматели Новосибирской области смогут трудоустраивать подростков в том числе в выходные и праздники в период каникул. Несмотря на некоторые послабления для работодателей, законодательство все еще строго контролирует трудовые отношения с несовершеннолетними, ― предупредил собеседник редакции.

Эксперт назвал ключевые условия, которые обязаны соблюдать работодатели при трудоустройстве подростков:

  • Им нельзя устанавливать испытательный срок, принимать на работу по совместительству, командировать, привлекать к работе с вредными условиями труда, сверхурочно, ночью. Это регулируют статьи 70, 265, 268, 282 ТК РФ.
  • Подростки с 15 лет могут трудоустраиваться по своему письменному согласию.
  • Для 14-летних дополнительно требуется разрешение одного из родителей.
  • Особые правила действуют для детей-сирот: помимо их личного согласия необходимо получить одобрение органов опеки.

― Согласно новому закону, работодатели смогут нанимать несовершеннолетних на временные работы в летний период при соблюдении двух условий: трудоустройство должно осуществляться через службу занятости, либо работа должна быть организована в составе студотрядов, ― подчеркивает Алексей Суманов.

Ранее редакция сообщала о том, что за 2024 год работодатели направили новосибирским соискателям в возрасте от 14 до 18 лет более 240 тысяч приглашений на вакансии. Этот показатель на 36% больше, чем годом ранее.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : трудоустройство подростков


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