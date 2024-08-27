МВД задержало банду автоподставщиков в Новосибирске, которые успели инсценировать 16 ДТП

Оперативники МВД Дзержинского отдела полиции вывели на чистую воду группу автоподставщиков в Новосибирске.
― При силовой поддержке Росгвардии задержаны трое жителей, которые подозреваются в мошенничестве в сфере страхования. Подозреваемые совершали мошеннические действия путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат, ― прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Уже удалось выяснить, что дельцы успели провернуть 16 ДТП и получить более 6 млн рублей.
Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Расследование продолжается.
Ранее редакция рассказывала об инспекторе ИФНС, который продал налоговую тайну.
Источник фото: Росгвардия по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru