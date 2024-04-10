О качестве уборки улиц высказался глава Новосибирска

Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов поделился своими мыслями о том, как лучше всего убирать улицы в Новосибирске весной.

На аппаратном совещании Клемешов рассказал, что сейчас идеальная погода для уборки: подметать улицы, парковки и мыть ограждения нужно активно.

Мэр подчеркнул, что времени для этого не так много.

— Еще раз напоминаю, что эта работа должна быть организована в полном объеме. Да, видно, что начали эту работу, но она еще только начата, — уточнил Клемешов.

Клемешов поручил своим подчиненным проводить уборку более интенсивно. Он также вспомнил о роликах, где техника заходит на тротуары в сухую погоду без полива, и ее не видно за клубами пыли.

— Вроде бы никто не новичок в дорожно-эксплуатационных службах и администрациях районов, но почему-то мы продолжаем наступать на те же грабли, — подчеркнул глава города.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск закупит 150 единиц уборочной техники на 1.2 млрд рублей.