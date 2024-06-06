На 17% выросли зарплаты у строителей в Новосибирской области

Средние предлагаемые заработные платы в строительной отрасли Новосибирской области выросли на 17%. Так, руководителям проектов готовы платить до 100 тысяч рублей (рост 26%), прорабам— до 80 тысяч рублей (рост 14%), сварщикам —до 71 тысячи рублей (рост 23%), инженерам производственно-технического отдела — до 70 тысяч рублей (рост 33%).Зарплаты маляров увеличились до 55 тысяч рублей (+10%), а у электромонтажников и слесарей-сантехников —до 50 тысяч рублей (+11%), сообщает Зарплата.ру.

Наиболее дефицитные специалисты строительной отрасли в Новосибирской области — прорабы, слесари-сантехники, монтажники и сварщики.

— Поскольку соискательская активность по-прежнему низкая — как из-за демографической ямы 90-х, когда на рынок не выходит нужное количество специалистов, так и из-за конкуренции между работодателями, которые активно переманивают сотрудников более интересными зарплатами — отмечают эксперты.

Еще одним фактором, который оказывает влияние на нехватку рабочих, является отток мигрантов.

— В сфере строительства традиционно трудится много мигрантов, и многим из них в прошлом году пришлось вернуться в родные города из-за колебания курса валют и невыгодности переводов заработанных средств, — уверены в Зарплата.ру.

По данным hh.ru, Новосибирск вошел в топ городов, куда сибиряки готовы переехать для трудоустройства. Соискатели готовы трудоустраиваться на позиции менеджеров по продажам и работе с клиентами (7%), программистов и разработчиков (5%), руководителей проектов и администраторов (по 4%).

Ранее редакция рассказывала о необычных предложениях о работе в Новосибирской области. Среди них энерджайзер, агент 007 и реставратор архивных документов.