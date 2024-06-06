В Омске могут построить школу с теннисным кортом в микрорайоне Кварталы Драверта

Застройщик «Брусника» завершил проектирование школы в микрорайоне Кварталы Драверта в левобережье Омска, который включает в себя четыре 17-этажных дома. В Омске давно уже существует проблема с нехваткой мест в школах. Новая современная школа необходима для растущего микрорайона, ведь покупателями квартир в новостройках зачастую являются молодые семьи с детьми. Сейчас проект проходит этап согласования Главгосэкспертизы.
— Осталось получить положительное заключение государственной экспертизы. После согласования проекта и его передачи властям города будет выбран подрядчик, который построит и оборудует школу, — написал в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Омской области, министр образования региона Иван Кротт после встречи с техническим директором компании-застройщика в Омске Евгением Головкиным.
Новая школа будет построена с учетом всех современных требований эргономики. Согласно проекту, школа на улице Шаронова рассчитана на 1550 мест. Здание переменной этажности — 4-5 этажей. В нем предусмотрены учебные и специализированные классы. Например, запроектирован технологический кластер, для занятий столярным, токарным делом, шитьем и кулинарией. Спортивные помещения тоже расположены отдельно. Этот кластер состоит из трех спортзалов разной площади. Кроме того, в образовательном учреждении будут трехэтажная библиотека, атриум, актовый зал, столовая на 755 мест. Помещения младшей школы выделены в отдельный блок на первом, втором и третьем этажах.
Проектировщикам удалось совместить соблюдение строгих строительных норм с индивидуальным подходом. На пятом этаже школы для учителей спроектированы рабочие зоны и пространства для отдыха с выходом на открытую лоджию.
На огороженной территории школы появятся теннисный корт, беговые дорожки, площадка для воркаута и зоны для прогулок и отдыха.
Большое внимание застройщик уделяет озеленению. 70% пространства дворов в новом микрорайоне займет озеленение: крупномерные деревья, кустарники, многолетние цветы. На пришкольной территории тоже запланированы сквер, учебно-опытная зона с огородом и теплицами, игровые площадки для разных возрастов.
Напомним, в апреле 2024 года консорциум разработчиков, в который входят группа «Брусника», команда «Город решает», а также архитектурные бюро МЛА+ и TOBE, объявил о завершении первого этапа проектирования бульвара Архитекторов в Омске. В соучаствующем проектировании были задействованы более 800 горожан, в том числе жители близлежащих домов, архитекторы, представители власти и бизнеса. Они высказались о том, как должно выглядеть обновленное общественное пространство.
Как ранее сообщал Infopro54, при обсуждении концепции бульвара Архитекторов свое мнение выразили 800 горожан, в том числе жители близлежащих домов, архитекторы, представители власти и бизнеса.
Иллюстрации предоставлены компанией «Брусника»
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru