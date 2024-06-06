В Омске могут построить школу с теннисным кортом в микрорайоне Кварталы Драверта

Застройщик «Брусника» завершил проектирование школы в микрорайоне Кварталы Драверта в левобережье Омска, который включает в себя четыре 17-этажных дома. В Омске давно уже существует проблема с нехваткой мест в школах. Новая современная школа необходима для растущего микрорайона, ведь покупателями квартир в новостройках зачастую являются молодые семьи с детьми. Сейчас проект проходит этап согласования Главгосэкспертизы.

— Осталось получить положительное заключение государственной экспертизы. После согласования проекта и его передачи властям города будет выбран подрядчик, который построит и оборудует школу, — написал в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Омской области, министр образования региона Иван Кротт после встречи с техническим директором компании-застройщика в Омске Евгением Головкиным.

Новая школа будет построена с учетом всех современных требований эргономики. Согласно проекту, школа на улице Шаронова рассчитана на 1550 мест. Здание переменной этажности — 4-5 этажей. В нем предусмотрены учебные и специализированные классы. Например, запроектирован технологический кластер, для занятий столярным, токарным делом, шитьем и кулинарией. Спортивные помещения тоже расположены отдельно. Этот кластер состоит из трех спортзалов разной площади. Кроме того, в образовательном учреждении будут трехэтажная библиотека, атриум, актовый зал, столовая на 755 мест. Помещения младшей школы выделены в отдельный блок на первом, втором и третьем этажах.

Проектировщикам удалось совместить соблюдение строгих строительных норм с индивидуальным подходом. На пятом этаже школы для учителей спроектированы рабочие зоны и пространства для отдыха с выходом на открытую лоджию.

На огороженной территории школы появятся теннисный корт, беговые дорожки, площадка для воркаута и зоны для прогулок и отдыха.

Большое внимание застройщик уделяет озеленению. 70% пространства дворов в новом микрорайоне займет озеленение: крупномерные деревья, кустарники, многолетние цветы. На пришкольной территории тоже запланированы сквер, учебно-опытная зона с огородом и теплицами, игровые площадки для разных возрастов.

Напомним, в апреле 2024 года консорциум разработчиков, в который входят группа «Брусника», команда «Город решает», а также архитектурные бюро МЛА+ и TOBE, объявил о завершении первого этапа проектирования бульвара Архитекторов в Омске. В соучаствующем проектировании были задействованы более 800 горожан, в том числе жители близлежащих домов, архитекторы, представители власти и бизнеса. Они высказались о том, как должно выглядеть обновленное общественное пространство.

Как ранее сообщал Infopro54, при обсуждении концепции бульвара Архитекторов свое мнение выразили 800 горожан, в том числе жители близлежащих домов, архитекторы, представители власти и бизнеса.