Предоставивший помещение для азартных игр собственник оштрафован в Новосибирске

Собственник недвижимости оштрафован на 800 тысяч рублей за предоставление помещения для проведения азартных игр.
Прокуратура вместе с полицией выявила незаконную игорную деятельность на улице Красный проспект. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
Также выяснилось, что собственник помещения знал об азартных играх на территории своей недвижимости.
— В связи с этим в отношении юридического лица, владеющего помещением, возбуждено дело об административном правонарушении, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Суд признал виновным владельца помещения и назначил ему штраф в размере 800 тыс. рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что три администратора интернет-казино пойдут под суд в Новосибирске.
Фото предоставлено прокуратурой по Новосибирской области.
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