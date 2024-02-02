Предоставивший помещение для азартных игр собственник оштрафован в Новосибирске

Собственник недвижимости оштрафован на 800 тысяч рублей за предоставление помещения для проведения азартных игр.

Прокуратура вместе с полицией выявила незаконную игорную деятельность на улице Красный проспект. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Также выяснилось, что собственник помещения знал об азартных играх на территории своей недвижимости.

— В связи с этим в отношении юридического лица, владеющего помещением, возбуждено дело об административном правонарушении, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Суд признал виновным владельца помещения и назначил ему штраф в размере 800 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что три администратора интернет-казино пойдут под суд в Новосибирске.