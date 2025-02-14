На 42% рухнули продажи апартаментов в Новосибирской области

В январе 2025 года в Новосибирске продажи апартаментов упали на 42%. За месяц в городе продано 82 юнита по договорам долевого участия (ДДУ) против 162 апартаментов в декабре 2024 года. Общая сумма продаж сократилась с 1,1 млрд рублей до 674 млн рублей. Об этом говорится в сообщении бизнес-комьюнити One Company, подготовленном на основе данных с наш.дом.рф, Росреестра, ЦБ РФ и Новосибирскстата. По сравнению с январем 2024 года объем продаж сократился на 24%, когда был продан 141 юнит на общую сумму 887 млн рублей.

Больше всего сделок заключено на трех объектах: Freedom, Land Lord, «Аэрон» и МАКИ.

По словам коммерческого директора Freedom Вячеслава Мельникова, снижение продаж в январе — это обычная сезонная тенденция для начала года.

— Активизация спроса в конце года под влиянием скидок и спецпредложений традиционно подогревают рынок в ноябре-декабре. При этом январские показатели 2025 года, несмотря на снижение, остаются стабильными в долгосрочном контексте, а стоимость квадратного метра продолжает расти, — отметил он.

По данным One Company, стоимость квадратного метра в апартаментах за год выросла со 184,9 тыс. рублей до 204,9 тыс. рублей (на 11%).

По данным независимого аналитика недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, продажи квартир и апартаментов по ДДУ в регионе рухнули на 41% к январю 2024 года и на 53% к декабрю 2024 года.

Он напомнил, что за 2023-2024 годы в строящихся комплексах апартаментов Новосибирска было продано 3 224 лота. При этом продажи продажи квартир в новостройках рухнули на 32,8%. В итоге доля апартаментов общем объеме продаж выросла с 6,2% до 8,6%.

— Основной причиной этого роста стала отмена массовой льготной ипотеки, а также опережающий рост арендных ставок относительно цены квадратного метра недвижимости. Несмотря на более высокие налоги и коммунальные платежи на апартаменты норма прибыли от сдачи в аренду апартаментов выше, чем от сдачи в аренду квартир, — подчеркнул эксперт.

Ранее редакция сообщала, что регионам рекомендовали наращивать масштабы строительства ИЖС. Многоквартирное жилищное строительство противоречит решению задачи демографической политики страны.