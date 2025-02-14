Создание особой экономической зоны в Новосибирске одобрили в Москве

В России решили создать три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) — одна из них будет располагаться в Новосибирске.

— Близость ОЭЗ к промышленно-логистическому парку, а также к Транссибирской магистрали и международному аэропорту Толмачево делает ее месторасположение крайне удобным и выгодным для работы в формате «сухой порт». Общий объем запланированных инвестиций порядка девяти млрд рублей производственные, логистические и научно-технические компании создадут здесь более чем 650 рабочих мест, — написал Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, в своём Телеграмм-канале.

На сайте Министерства экономического развития РФ говорится, что особая экономическая зона «Новосибирск» будет располагаться на площади 406 гектаров в черте города. Она станет своеобразным «сухим портом». На территории ОЭЗ будут функционировать кластеры логистики и производства строительных материалов. Планируется реализовать пять проектов на общую сумму 9,2 миллиарда рублей, что позволит создать около 700 новых рабочих мест.

Помимо Новосибирской области, в число новых проектов входят особые экономические зоны «Вологодская» и «Большой Серпухов». Также планируется расширить территорию уже существующей ОЭЗ «Оренбуржье».

Напомним, проект создания первой особой экономической зоны в Новосибирской области презентовали на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2023». Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отмечал, что особая экономическая зона — территория c льготным режимом предпринимательской деятельности, на которой может применяться процедура свободной таможенной зоны. Создание ОЭЗ в Новосибирске было инициировано частным инвестором, оператором проекта выступит специально созданная компания ООО «Северный Парк Развитие».

Якорным арендатором ОЭЗ является новосибирский инвестор ― контейнерный терминал (ООО «Новосибирский транспортный терминал».

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников называл еще ряд компаний, которые изъявили желание стать резидентами ОЭЗ. Среди них:

ООО «Завод тротуарной плитки» Поревит.Тюмень» — 1,9 млрд, 137 рабочих мест.

ООО «НТТ» — 0,8 млрд, 50 рабочих мест.

ООО «Профэнерджи» — 0,3 млрд, 100 рабочих мест.

ООО «Гарант» — 0,1 млрд, 32 рабочих места.

Однако, министр не исключал, что этот список пополнят иностранные компании, в частности, из КНР.

Ранее редакция сообщала о том, что регион не торопился создавать ОЭЗ, так как ждал появления ключевого инвестора. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отмечал, что Сибирь — одна из самых интенсивных территорий по использованию механизмов особых экономических зон.