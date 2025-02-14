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Бесплатно оформить хозяйственные постройки в собственность предлагают новосибирцам

  • 14/02/2025, 12:30
Бесплатно оформить хозяйственные постройки в собственность предлагают новосибирцам
С 2025 года за хозяйственные постройки россияне начали платить налог на имущество

По новому законодательству, вступившему в силу в конце прошлого года, хозяйственные постройки на загородном участке, участке ИЖС можно оформить в собственность бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росреестра по Новосибирской области. К хозяйственным постройкам относятся объекты, которые предназначены для удовлетворения бытовых нужд.

— Это бани, сараи, летние кухни и прочие объекты, расположенные на земельных участках для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, — перечислили специалисты.

При этом постройки, оформленные в качестве объектов недвижимости до 1 января 2013 года автоматически считаются учтенными, а права на них признаются ранее возникшими.

— Для оформления прав в этом случае достаточно подать заявление о внесении сведений о ранее учтенном объекте и заявление о государственной регистрации ранее возникших прав. Государственная пошлина в таком случае не уплачивается, — сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова.

Обязательное условие — права на земельный участок, на котором расположена постройка, должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, дополнила замруководителя.

Владельцам хозпостроек, не прошедших технический учет, придется оформлять право собственности в общем порядке: на основании технического плана, подготовленного кадастровым инженером. Государственная пошлина за кадастровый учет и регистрацию прав в таком случае составит 1 000 рублей.

Напомним, с января 2025 года оформленные в собственность бани и сараи облагаются налогом на имущество по ставке 0,1–0,3% кадастровой стоимости. Правда не все, а лишь объекты, установленные на капитальном фундаменте, включая теплицы, туалеты и другие небольшие постройки. Конструкции без фундамента, которые можно перемешать, а также временные постройки, налогом не облагаются. Кроме того, не придется оплачивать объекты личного подсобного хозяйства площадью не более 50 кв. м. Но льгота распространяется только на одно строение, так что собственнику надо будет выбрать наиболее выгодный вариант для применения льготы.

Добавим, что от уплаты налога на хозпостройки освобождаются инвалиды 1, 2 и 3 группы, а также участники военных действий и лица, пострадавшие в ходе них.

Стоит отметить, что новосибирцы не стремятся афишировать владение объектами недвижимости, по всей видимости, не желая платить больше налогов. Так, по гаражной амнистии на август 2024 года новосибирцы зарегистрировали 2022 гаража. Кроме того, по данной амнистии в регионе были зарегистрировано 5120 земельных участков на которых находятся гаражи. В 2021 году Росреестр сообщал, что на территории региона находится около 700 гаражных кооперативов и около 30-50 тысяч граждан, которые не оформили свои права на этот вид собственности.

Ранее редакция сообщала о том, какие новые федеральные законы февраля изменят жизнь новосибирцев.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : выплата налогов


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