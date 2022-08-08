Новосибирскому бизнесмену вменяют «разрушение оборонного предприятия»

Коллектив АО «Электроагрегат» подготовил открытое письмо к руководству Новосибирска и Новосибирской области, в котором представителей власти просит защитить предприятие «от попыток рейдерского захвата со стороны бизнесмена Евгения Грибова». Письмо опубликовано на официальном сайте завода. Как сообщают авторы обращения, подобные попытки в отношении оборонного предприятия предпринимались и ранее, однако с началом спецоперации России на Донбассе и Украине усилились.

— Очевидно, захватчики надеются извлечь выгоду из геополитической обстановки для обогащения, — сообщается в письме. — Мы возмущены клеветой. Работники с негодованием восприняли сообщения о якобы бедственном положении предприятия и выпуске контрафакта. Бизнесмен Евгений Грибов, используя ангажированных журналистов, пытается дестабилизировать обстановку на заводе. Цель — получить контроль над компанией и производством по ГОЗ. Эти действия неизбежно приведут к остановке производства и нанесут удар по оборонному комплексу страны во время сложной общемировой обстановки.

Стоит отметить, что незадолго до открытого письма появился сюжет о предприятии новосибирского журналиста Николая Сальникова, где автор, со ссылкой на некоторых бывших сотрудников, рассказывает о якобы противозаконных действиях со стороны ныне покойного председателя совета директоров Александра Одинца, нанесших масштабный урон предприятию. Напомним, что незадолго до этого сам Сальников был осужден за мошенничестве после выхода сюжета о новосибирских политиках, связанных со спортклубом «Успех». Вторым фигурантом дела является известный бизнесмен Сергей Проничев, в настоящее время находящийся под стражей.

В письме на сайте «Электроагрегата» авторы — представители коллектива завода — информацию об уроне предприятию опровергают.

— За 10 лет совокупная выручка ГК «Электроагрегат» составила более 10 млрд, в том числе от производственной деятельности — 7,4 млрд рублей, — приводят данные авторы письма. — Это не только коммерческие контракты, но и поставки по ГОЗ, экспортные контракты, сервисное обслуживание, поставка запасных частей. Наши изделия востребованы на территории всей России и за рубежом. Произведенная нами техника постоянно находится на боевом дежурстве в различных регионах.

На момент публикации материала комментарий Евгения Грибова по ситуации редакции получить не удалось. Представители инициативной группы коллектива предприятия сообщили корреспонденту редакции, что письмо на сайте завода было размещено на минувшей неделе. Реакции со стороны властей еще не было.

Стоит напомнить, что бывших бизнес-партнеров Грибова и Одинца длительная время связывала «заклятая дружба», подкрепленная уголовными делами в части отношения к предприятию каждого из них. Уголовное дело в отношении Евгения Грибова было возбуждено в 2013 году. По версии следствия, бизнесмен приобрел на подконтрольные фирмы имущество ОАО «Электроагрегат», но деньги за имущество после его регистрации не внес. Ущерб, нанесенный предприятию, оценивался в 77 млн рублей. В декабре 2017-го суд назначил Грибову наказание — 3 года лишения свободы. В ноябре 2019-го суд заменил наказание на исправительные работы на благо общества.

В январе 2022 года второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела по обвинению Александра Одинца в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по гражданскому делу»). По данным следствия, он путем обмана и злоупотребления доверием делового партнера завладел документами, предоставляющими право собственности на единый актив — пакет акций четырех крупных предприятий Новосибирской области, общей стоимостью более 593 млн рублей. Впоследствии, не произведя фактической оплаты, на основании полученных документов он зарегистрировал право собственности на указанный пакет акции на себя и свое доверенное лицо.

26 апреля президент совета директоров новосибирского АО «Электроагрегат» Александр Одинец скончался.

Как сообщал в своем материале директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов, в рамках гражданского иска Грибов намерен добиться возвращения ему украденных акций. В другом процессе он добивается исключения наследников Одинца из состава акционеров, доказывая факты нанесения ими и бывшим президентом совета директоров ущерба предприятию. Также Евгений Грибов сообщал автору ЦДЖ, что работает над бизнес-планом восстановления и развития производства на «Электроагрегате» — на его взгляд, ситуация на Украине открывает для новосибирского завода перспективный рынок.

Ранее редакция сообщала, что суд разрешил Евгению Грибову погасить долги «Электропривода».