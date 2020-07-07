На авторынке Новосибирска сокращаются запасы

Постепенное снятие карантинных мер возвращает жизнь на существующие площадки — рынки возобновляют работу, продавцы выставляют новые машины, покупателей становится больше, отмечают на автомобильном сайте Дром.

В июне ситуация на авторынке изменилась в лучшую сторону. После послабления режима самоизоляции пошли продажи во всех ценовых сегментах. Если в апреле и мае уходили в основном машины без пробега по России, то в июне стали пользоваться спросом и автомобили с пробегом.

Эксперты отмечают, что наполняемость рынка невысокая, поступлений с востока страны меньше, чем продаж. Да и автомобилей из западной части страны за два месяца практически не было. Они начали поступать после снятия ограничений. Среди машин без пробега устойчивый спрос на Nissan Note, Honda Fit. Лидеры по продажам стабильно Nissan NV200. В сегменте автобусов выбор невелик. Из редких экземпляров авторынка стоит отметить Hummer H2. Среди автомобилей с пробегом в ценовом диапазоне до 250 тысяч рублей выбора практически нет.

— Конечно, авторынок еще не вышел из коматозного состояния. Так, небольшой глоток свежего воздуха. Продавцы стали осторожнее расставаться с деньгами на покупку машин. Если у кого раньше было 10-12 автомобилей, то сейчас довольствуются 3-4. В быстрый отскок мало кто верит. Погода стоит хорошая, да и настроение у продавцов немного улучшилось. Хотя те, кто торгует 20 и более лет, такого кризиса не помнят, даже дефолтный 1998 год им кажется цветочком, — поделился собеседник Дрома.

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