Форум «Городские технологии-2020» планируют провести в конце июля

Постановление о переносе сроков проведения «Дней технологий» и международного форума «Городские технологии – 2020» подписал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, изначально организационный комитет форума должен был разработать и утвердить программу проведения мероприятия «Дни технологий» и форума до 26 марта 2020 года. До 31 марта 2020 года оргкомитет должен был утвердить план подготовки мероприятия «Дни технологий» и форума и обеспечить его выполнение.

Однако, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Новосибирска, мероприятие было перенесено на конец июня 2020 года. Постановлением от 26 июня Анатолий Локоть переносит форум еще на месяц — на конец июля.

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