Новосибирские учёные «прокачивают» сою до уровня мяса

Учёные Института Цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН совместно с ГК «ЭФКО» в настоящее время работают над проектом модификации масличных культур.

— Все прекрасно знают, что у нас в стране есть замечательные достижения по зерновым культурам — пшенице, ржи, — говорит замдиректор института Пётр Куценогий. — Но есть зависимость от определённых категорий импортного материала. Это — сахарная свекла, масличные культуры. Благодаря индустриальному партнёру — ГК «ЭФКО» — пошли в масличные культуры, в первую очередь, сою.

— Наш партнёр создаёт заменители мясных продуктов с использованием растительного сырья, — сообщает замдиректора ИЦиГ. — А мы разрабатываем сопутствующие технологии, чтобы это было полноценная замена животному белку. Если просто замещать рацион, можно нарваться на неприятные последствия. В вегетарианских котлетах оптимизуется аминокислотный состав за счёт белков разной природы. Наша задача —технология, которая воссоздаёт в этом фарше все питательные свойства, необходимые организму. Часть производственная — как сделать фарш, наггетсы — решается «ЭФКО» за их деньги. А мы для каждой стадии делаем микробиологические решения.

Суть проекта, как сообщает Куценогий в том, чтобы растительные заменители мясной продукции довести до необходимых её свойств для человеческого организма. Иными словами, человек, заменивший в рационе животные белки растительными не почувствует разницы не только во вкусе, но и в питательных свойствах продуктов.

Напомним, что ИЦиГ СО РАН и компания «ЭФКО» взаимодействуют уже не первый год. В частности, два года назад компания выступила заказчиком у учёных-генетиков исследований. Было подписано соглашение, в рамках которого компания «ЭФКО» выступает постановщиком задач (исходя из актуальных требований рынка), а ИЦиГ и НГУ проводят научные исследования для их решения и совместную работу по подготовке кадров для такого рода работы.

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