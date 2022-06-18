Рекламодателям

Новосибирские учёные «прокачивают» сою до уровня мяса

  • 18/06/2022, 13:56
Автор:
новости Новосибирска
Она заменит мясные продукты без дефицита для организма человека необходимых питательных веществ.

Учёные Института Цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН совместно с ГК «ЭФКО» в настоящее время работают над проектом модификации масличных культур.

Все прекрасно знают, что у нас в стране есть замечательные достижения по зерновым культурам пшенице, ржи, говорит замдиректор института Пётр Куценогий. Но есть зависимость от определённых категорий импортного материала. Это сахарная свекла, масличные культуры. Благодаря индустриальному партнёру ГК «ЭФКО» пошли в масличные культуры, в первую очередь, сою.

Новости Новосибирска

Новосибирские генетики будут решать задачи производителя майонеза и кетчупов

Суть проекта, как сообщает Куценогий в том, чтобы растительные заменители мясной продукции довести до необходимых её свойств для человеческого организма. Иными словами, человек, заменивший в рационе животные белки растительными не почувствует разницы не только во вкусе, но и в питательных свойствах продуктов.

Наш партнёр создаёт заменители мясных продуктов с использованием растительного сырья, сообщает замдиректора ИЦиГ. А мы разрабатываем сопутствующие технологии, чтобы это было полноценная замена животному белку. Если просто замещать рацион, можно нарваться на неприятные последствия. В вегетарианских котлетах оптимизуется аминокислотный состав за счёт белков разной природы. Наша задача технология, которая воссоздаёт в этом фарше все питательные свойства, необходимые организму. Часть производственная как сделать фарш, наггетсы решается «ЭФКО» за их деньги. А мы для каждой стадии делаем микробиологические решения.

Напомним, что ИЦиГ СО РАН и компания «ЭФКО» взаимодействуют уже не первый год. В частности, два года назад компания выступила заказчиком у учёных-генетиков исследований. Было подписано соглашение, в рамках которого компания «ЭФКО» выступает постановщиком задач (исходя из актуальных требований рынка), а ИЦиГ и НГУ проводят научные исследования для их решения и совместную работу по подготовке кадров для такого рода работы.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые разрабатывают линейку БАДов для спортсменов. 

Фото редакции

904

Рубрики : Бизнес Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии производство наука Генетика


Комментировать

пока нет комментариев
новости Иркутска

На берегу Байкала появятся глэмпинги

На сегодняшний день это одно из самых экологичных решений для создания инфраструктуры по приему туристов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В ПЛП построят дата-центр

На первоначальном этапе инвестиции в проект составят 1,9 млрд рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирске создается завод по производству органических удобрений

В качестве сырья на предприятии будут использоваться органические отходы птицефабрик.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Coca-Cola в Новосибирске пока работает

В 2021 году на новосибирском заводе было произведено 296,2 млн литров напитков. Это на 22,8% больше, чем годом ранее.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Все материалы
Лента новостей

Срок ввода в эксплуатацию путепровода в Карасуке сдвигается на год

18/06/2022, 16:00

На берегу Байкала появятся глэмпинги

18/06/2022, 10:39

Глава ВТБ Андрей Костин призвал к дедолларизации российской экономики

17/06/2022, 19:47

В ПЛП построят дата-центр

17/06/2022, 18:38
Популярное

Июль в Новосибирске обещает быть дождливым, но жарким

17/06/2022, 17:07

Власти поддержат алкогольное производство в России

17/06/2022, 16:17

Все, что нужно знать о причинах рака

17/06/2022, 15:04

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах

17/06/2022, 15:05

ВТБ запустит цифровой банк в Telegram

17/06/2022, 14:12

Золото или серебро: выбрать красивый номер в формате 8 800 от «Ростелекома» стало проще

17/06/2022, 10:47
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска