«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

Еще никогда фондовый рынок не казался таким привлекательным и доступным, как сейчас. И дело не только и даже не столько в снижении ставок по вкладам, сколько в том, что меняется финансовое мышление. Раньше биржа казалась чем-то эксклюзивным, куда пускали только «белые воротнички». Сейчас инвестирование доступно каждому, у кого есть свободные деньги и желание их преумножить. Стать инвестором можно буквально в несколько кликов в смартфоне, и для старта иногда достаточно пары тысяч рублей.

О том, с чего начинать новичкам и какие инструменты предназначены для профессионалов, рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

— Марина Валерьевна, складывается ощущение, что кругом одни инвесторы. Много ли их среди новосибирцев?

— Довольно много. Ведь инвесторы — это не только те, кто торгует на бирже. Любой владелец акций компаний — тоже инвестор. И таких людей много, особенно среди трудовых коллективов крупных компаний. Что касается инвесторов, которые идут на биржу для торговли, то их число за год значительно выросло. Мы можем это оценить по количеству брокерских счетов, открытых жителями нашего региона, их число удвоилось. Сейчас их уже больше четверти миллиона. Около трети счетов — индивидуальные инвестиционные счета (ИИСы). Они популярны, потому что сопровождаются налоговыми льготами, просты для понимания, так что вполне подходят для инвестиционного старта.

— Чем так притягательная биржа? Или люди туда идут потому, что ставки по вкладам их перестали устраивать?

— Вклад и инвестиции — это совершенно разные финансовые инструменты. Причем с разным «уровнем стресса». Не каждый вкладчик готов стать инвестором и променять покой на более высокий доход, который к тому же не гарантирован.

Что такое вклад? Человек приносит деньги в банк, отдает их на конкретный период под определенный процент — и все, забывает о них до тех пор, пока не истечет срок договора. Даже если с банком что-то случится, то вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством, деньги вернут в течение двух недель. Более того, понадобились срочно деньги — можно забрать все до копейки, хоть и с некоторой потерей процентов. Риски нулевые.

С инвестициями все не так просто. Инвестор на фондовой бирже просыпается с телефоном в руках и засыпает с ним же. Чтобы рассчитывать на прибыль, нужно постоянно мониторить рынок, быть в курсе новостей и уметь оценивать, как то или иное событие отразится на тех ценных бумагах, что он купил — и уже исходя из этих данных совершать сделки. Но даже круглосуточная вовлеченность не гарантирует успеха. Хотя, без сомнения, многих биржа обогатила. Но такой успех — это кропотливая, вдумчивая работа, прежде всего над собой и своими знаниями. Сорвать куш и уйти — история не про биржу.

— Вы говорите о брокерских счетах, насколько понимаю, ими управляет брокер. Кто этот человек и нужен ли он вообще, раз инвестор должен сам совершать сделки?

— Смотрите. Напрямую выйти на биржу нельзя — нужен посредник. Если человек открыл брокерский счет, значит, все инвестиционные решения он будет принимать самостоятельно. Для начала он должен определить стратегию и уже исходя из нее решать, какие ценные бумаги и в каких пропорциях покупать. Брокер в качестве посредника будет одобрять сделку или отказывать в ней, если продукт не соответствует статусу инвестора. Брокер также будет технически совершать операции. Некоторые ценные бумаги сейчас доступны исключительно квалифицированным инвесторам. И если брокер видит, что инвестор относится к категории неквалифицированных — а таких большинство — и хочет купить какой-то сложный продукт, например структурные облигации или внебиржевые акции, он ему откажет.

— Зачем ограничивать людей? Это их деньги — пусть тратят, как хотят.

— Этого права никто не отменял. Но государство может определять особенности работы отдельных сегментов, в том числе и торговли не бирже. Такие правила не ограничивают розничных инвесторов — они защищают их от недобросовестных практик или необдуманных решений. Большинство инвесторов, особенно новичков, смутно представляет, как устроена биржа. Бытует мнение, что нужно покупать, когда актив дешевый, поймать момент, когда цена вырастет, и продавать. И чем больше возможная прибыль, тем привлекательней для них продукт. О том, какие риски прячутся за тем или иным инструментом, задумываются немногие. Большой доход здесь и сейчас — это всегда высокорисковый сегмент инвестирования. Мало кто может уверенно сказать, что будет с рынком и конкретным инструментом, предприятием, акции или облигации которого вы покупаете, например, через год. Не говоря уже о более сложных инструментах.

К тому же в ходе мониторингов Банк России выявил и недобросовестные практики со стороны профессиональных участников рынка, когда те пытались навязать новичкам покупку сложных или высокорисковых инструментов. Скажем, внебиржевые акции какой-нибудь малоизвестной офшорной компании с непонятным родом деятельности. Они обещали высокую доходность, показывали графики большого роста котировок. И инвестор, не понимая рисков и особенностей налогообложения, вкладывал в них все деньги. В итоге терял все, разочаровывался и уходил с биржи. Вернется ли он сюда? Вряд ли. В результате доверие потеряно, а российские компании, которые нуждаются в капиталах, теряют инвесторов. А теперь представьте, что таких разочаровавшихся инвесторов тысячи. Считаю, что сложные продукты надо продавать только тем, кто в них разбирается и не просто знает о рисках, но осознает, что может потерять все деньги.

— Если инвестор уже не первый год на фондовом рынке, но у него нет квалифицированного статуса, почему бы его не допустить к более рисковому сегменту?

— Представьте, что у вас есть права на вождение легкового автомобиля. Вы хороший водитель, в аварии не попадали, штрафы если и есть, то мелкие. И вам предлагают пересесть на гоночный болид. Сможете ли вы сразу на полной скорости пройти трассу, вписаться во все повороты и прийти к финишу целым и невредимым? Скорее всего, нет. Для этого нужны месяцы, а то и годы тренировок.

С инвестициями так же. Если вам удавалось заработать на консервативном сегменте, это не значит, что на территории высоких рисков вас ждет успех. Новый инструмент — другие правила. Изучайте их, взвешивайте риски, оценивайте свою моральную готовность все потерять. С 1 октября 2021 года можно будет сдать специальное тестирование и получить доступ к ряду сложных продуктов. Тогда это станет осознанное решение, а не спонтанное. Некоторые продукты можно будет купить только после 1 апреля 2022 года, также после прохождения теста.

— А если есть желание инвестировать, но хочется поменьше стресса и побольше гарантий?

— Гарантий на фондовом рынке нет никаких — это первое, с чем нужно смириться, когда становишься инвестором. Исключение — облигации федерального займа, ОФЗ. Это единственные ценные бумаги, по которым гарантирован доход, но он сравним с тем, что можно получить по вкладу. Меньше риски — меньше прибыль. Это еще один закон биржи.

Но уровень стресса можно действительно снизить. Для этого стоит выбрать пассивный метод инвестирования, когда средства передают в доверительное управление. У жителей Новосибирской области сейчас открыто более 12 тысяч счетов для доверительного управления ценными бумагам — самое большое значение в Сибири. Наш регион по этому показателю в десятке крупнейших по России. Хотя если сравнивать с Москвой, где счетов на доверительном управлении в 10 раз больше, нам есть куда стремиться.

— Что значит «пассивный»? Отдал деньги и ждешь прибыль? Как вклад?

— Пассивный — это весьма относительная характеристика, к сожалению. Инвестирование всегда предполагает вовлеченность инвестора во все процессы, просто степень участия разная.

Как я уже говорила, если работать через брокера, все решения принимает инвестор. Если передать деньги в доверительное управление, то средствами распоряжаются профессионалы, которые стараются максимально сработать в плюс, — их доход тоже зависит от того, насколько успешно они вложили деньги клиента.

— Что значит «отдать в доверительное управление»? Как это происходит?

— Есть три вида доверительного управления. Первое — самое доступное для новичков — купить пай паевого инвестиционного фонда (ПИФ). Паи обычно стоят не сильно дорого, и иногда достаточно тысячи рублей или даже меньше, чтобы стать инвестором — хотя в этом случае на сверхдоход рассчитывать не стоит. Однако понять, как тут все устроено, можно. Да и докупить пай можно в любой момент. Когда это выгодно, конечно.

Суть ПИФов в том, что управляющая компания привлекает средства инвесторов и на них покупает и продает различные ценные бумаги, стараясь извлечь максимум прибыли из сделок. Пай — это «кусочек» этого большого портфеля, который покупает инвестор. Но не стоит делать это наугад — нужно изучить декларации разных фондов даже одной управляющей компании, где прописано, какую долю средств в какие именно инструменты они направляют.

— То есть надо зайти к каждой управляющей компании и изучить их предложения?

— Очень удобно это сделать через финансовую платформу «Инфинитум», где собрана информация о различных фондах. Все предложения оформлены в наглядные карточки, нажимая на которые можно узнать состав инвестиционного портфеля, а также динамику изменения стоимости пая и сведения об управляющей компании. Здесь же, на платформе, можно совершить сделку.

Пай можно также купить у своего брокера через приложение, если, например, уже открыт брокерский счет. Или же напрямую у управляющих компаний, которыми часто являются банки.

— А как выбрать фонд? На что нужно обратить внимание?

— Во-первых, проверить легальность управляющей компании — это можно сделать на сайте Банка России или через мобильное приложение «ЦБ онлайн». Во-вторых, найти о ней информацию в интернете, изучить отчетные документы и кредитный рейтинг, отзывы клиентов. В-третьих, соотнести вашу готовность рисковать с декларацией о рисках и инвестиционной стратегией фонда. Важно всегда держать в голове: если обещают очень высокую доходность, нужно быть готовым потерять деньги. Если же хочется более предсказуемого результата, то стоит обратить внимание на ПИФы, у которых инвестиционный портфель состоит по большей части из гособлигаций и ценных бумаг крупнейших корпорации.

Важный момент — размер комиссий. Обычно комиссии за управление активами небольшие — от 0,2% от стоимости паев. Высокие тарифы оправданы только тогда, когда фонд и зарабатывает для своих клиентов больше, чем конкуренты. А если же показатели средние по рынку, а комиссии высокие — это уже повод рассмотреть другие варианты.

Важный момент — канал коммуникации. Для некоторых важно «физическое» присутствие финансового посредника, чтобы можно было прийти в офис и обговорить условия там. Тогда стоит остановиться на управляющих компаниях, которые есть в регионе. В Новосибирской области есть из чего выбирать. Это как компании с «головой» в нашем городе, так и филиалы федеральных организаций, тех же банков, что часто получают лицензии на доверительное управление.

— Что делать после того, как купил пай?

— Смотреть, что будет происходить с его стоимостью. Чем удачнее инвестирует управляющая компания, тем дороже становится пай — тогда его можно выгодно погасить. Но, увы, если фонд сработает в минус, вы тоже потеряете доход.

— Розничному инвестору можно купить пай любого фонда?

— Нет, есть фонды, доступные только для квалифицированных инвесторов. Они работают с высокорисковыми инструментами и сложными продуктами, по которым действуют ограничения для большинства розничных инвесторов.

— Продать пай можно в любое время?

— Смотря пай какого ПИФа вы купили. Чаще всего розничные инвесторы имеют дело с открытыми фондами. Здесь нет никаких ограничений по срокам продажи паев — можно погасить в любой момент, когда это выгодно. Правда, часто при досрочной продаже надо платить комиссию управляющей компании — ее размер стоит уточнять еще до покупки пая.

В интервальных фондах сделки осуществляются только в конкретный промежуток времени, обычно несколько раз в год. То есть в любой момент продать пай и получить деньги нельзя. Есть еще закрытые фонды. Купить пай можно только при его формировании, а погасить — когда он закрывается.

Интервальные и закрытые фонды обычно имеют дело с более доходными, но менее ликвидными инструментами. То есть такими активами, которые нельзя без потерь продать в любой момент. Поэтому и действуют такие ограничения по сделкам. Если хотите на них заработать — запасайтесь терпением. И нервами, конечно, — ситуация на рынке может обернуться не в вашу пользу.

— Допустим, я удачно продал ПИФ и получил прибыль. Как платить налог?

— Если вы купили паи открытых ПИФов после 1 января 2014 года, продали их не раньше, чем через 3 года, а заработали на этом в пределах 3 млн рублей, то НДФЛ платить не нужно. Это самая распространенная на текущий момент ситуация.

В остальных случаях налог платить надо, его размер будет зависеть от суммарных доходов за год. Те, кто имеют дело с таким уровнем прибыли, обычно знают тонкости налогообложения — это уже не уровень новичка.

— Чем ПИФы отличаются от стандартных стратегий, которые предлагают управляющие компании?

— Чаще всего разница в цене «подключения». У управляющих компаний есть готовые инвестиционные стратегии, к которым можно присоединиться. Как и в ПИФах, деньги разных инвесторов вкладываются в определенные активы. Но некоторые ценные бумаги стоят очень дорого. Если клиент хочет подключиться к такой стратегии, придется выложить крупную сумму. Пай в ПИФ с похожим портфелем будет стоить дешевле, а доходность чаще всего сопоставима с подключением к стандартной стратегии. Стоит обратить внимание и на комиссию управляющей компании — обычно она в пределах 1-2% от суммы инвестиций, то есть выше, чем в ПИФе.

На самом деле многим удобно инвестировать именно через стандартные стратегии, многие из которых разработаны для ИИС.

Более состоятельные инвесторы с большими суммами предпочитают индивидуальный подход.

— То есть стратегия разрабатывается непосредственно под них?

— Все верно. Управляющая компания составляет вместе с клиентом его риск-профиль, уточняет, какую доходность он ожидает от инвестиций и в какие сроки. На основе этих данных формируется персональная инвестиционная стратегия. Она, словно одежда, сшитая по заказу, подходит только для конкретного инвестора.

Но это, конечно, вариант для состоятельных клиентов, ведь доходность должна покрывать расходы на услуги профессионала — обычно это около 5% от суммы активов.

— А управляющая компания может покупать все, что угодно?

— Нет, только то, что разрешено для неквалифицированного инвестора. Даже если клиент выбрал рисковую стратегию, перечень активов будет ограниченным.

— Насколько мне известно, брокеры могут распоряжаться деньгами клиентов для собственных сделок. При доверительном управлении так же?

— Нет, право собственности на активы при доверительном управлении остается у клиента. Это означает, что в случае банкротства управляющей компании свои средства и активы клиент может перевести другой компании или брокеру. При банкротстве брокера, если он вложил деньги клиента и прогорел, есть риск остаться ни с чем. Этого можно избежать, если прописать в договоре, что брокер не имеет права распоряжаться деньгами клиента, кроме как по его поручению. Тогда средства будут храниться на специальном счете и даже в случае банкротства брокера им ничего не будет угрожать.

— А можете посоветовать что-то конкретное?

— Универсального решения нет — каждому инвестору подходит свой портфель. Именно поэтому я рекомендую критически оценивать информацию, поступающую из соцсетей. Блогеры и различные горе-эксперты могут говорить все, что угодно, но ответственности за свои слова они не несут. Если последуете их рекомендациям и потеряете все деньги, предъявить им будет нечего. За консультацией стоит обращаться к профессионалам — инвестиционным советникам. Те из них, которые входят в реестр, поднадзорны Банку России и несут юридическую ответственность за свои рекомендации.

Путь инвестора тернист, но интересен. Можно идти по проторенной дороге и передать деньги в доверительное управление, а можно прокладывать свой путь и стать в будущем профессионалом. Выбор всегда за инвестором. Наша задача как регулятора — следить, чтобы на этом пути все участники рынка ценных бумаг работали в рамках закона, а их права были защищены.

Материал и фото эксперта предоставлены пресс-службой Сибирского ГУ Банка России