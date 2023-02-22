В Новосибирске объявили закупку лизинговой уборочной техники

МБУ «Городской центр организации дорожного движения» объявил торги по услугам лизинга (финансовой аренды) специализированной дорожной техники на сумму почти в 700 млн. руб. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Напомним, что приобретение уборочной техники в лизинг было анонсировано 9 февраля в ходе совещания в мэрии по итогам работы департамента транспорта и дорожно-благоустротельного комплекса. На тот момент перед объявлением закупки шли необходимые согласования между транспортным и финансовым департаментами мэрии.

— Предмет лизинга должен быть новым товаром, — говорится в описании к закупке. — Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, без следов деформации, изготовлен из новых комплектующих изделий, узлов и агрегатов, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при использовании. Предмет лизинга должен быть укомплектован согласно описи завода-изготовителя. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой транспортного средства и доставкой. Лизингодатель или поставщик обязан продемонстрировать Лизингополучателю работоспособность поставляемого предмета лизинга с разъяснениями к дальнейшей эксплуатации.

Как следует из конкурсной документации, в лизинг предполагается приобрести 9 вакуумных подметально-уборочных машин, 3 ковшовых погрузчика, 4 снегопогрузчика, 1 автогрейдер, 9 самосвалов и 2 бульдозера. Срок передачи предметов лизинга лизингополучателю составляет от 60 до 120 календарных дней со дня заключения контракта в зависимости от вида техники.

Напомним, что ранее в мэрии Новосибирска анонсировали закупку нескольких единиц техники за счёт средств муниципального бюджета. В городской прокуратуре считают, что количество закупаемой техники должно исчисляться сотнями, данное решение поддержал суд Центрального района Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о приобретении в лизинг транспорта новосибирским перевозчиком.