Дети мигрантов при тестировании в Новосибирске набрали от 90% баллов

На 10 июня тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ, в Новосибирске прошли 44 поступающих в 1-й класс. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в департаменте образования муниципалитета.

— По итогам тестирования 26 детей показали достаточный уровень знания русского языка (процент от максимального количества баллов 90 — 100%), 18 — недостаточный (процент от максимального количества баллов 0 — 80%), — отметили в департаменте.

На сегодняшний день тестирование в другие классы в школах Новосибирска не проводилось.

В мэрии города отметили, что не могут предоставить информацию о планируемом количестве тестируемых, так как предварительная подача заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства не предусмотрена порядком приема в школы города.

— Повторно пройти тестирование можно не ранее чем через 3 месяца. При повторной сдаче тестирования ребенку предоставляется другой вариант диагностических материалов, — напомнили в департаменте.

Решение о способах организации подготовки ребенка к повторному тестированию принимают его родители или законные представители.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко сообщала, что в регионе определены девять площадок проведения тестирования на знание русского языка. По данным министерства образования региона в 2025/2026 учебном году в области предстоит протестировать до 900 детей иностранных граждан. По данным Минобразования, в школах Новосибирской области сегодня обучается более пяти тысяч детей из семей иностранных граждан.

Закон об обязательном тестировании на знание русского языка детей-мигрантов был принят в конце прошлого года, а вступил в действие 1 апреля 2025-го.

Для зачисления в первый класс ребенок должен продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи. На этом уровне тестирование проводится устно. Со второго класса в тест включаются задания для проверки навыков чтения и письма.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме призвали отменить бесплатное обучение для детей мигрантов. В МВД предупредили российские школы и вузы о штрафах до 500 тысяч рублей за приём на обучение детей, чьи родители находятся в реестре контролируемых лиц.