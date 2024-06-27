Временное ограничение транспорта введут в двух районах Новосибирска

В Кировском районе и Центральном округе введены временные ограничения движения транспортных средств.
С 26 июня по 5 июля проезжая часть улицы Крылова в районе дома № 67 будет сужена на 3 метра.
— По 9 июля на 3 метра сужается проезжая часть ул. Сержанта Коротаева в районе жилого дома № 5 на ул. Оловозаводской, — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.
По 18 июля на 7 метров также будет сужена дорога Красного проспекта в районе жилого дома № 232/1.
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассах компанией ООО «НТСК».
Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения.
Ранее редакция сообщала о том, что власти закроют на ночь парковку на Петухова в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik.
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