Временное ограничение транспорта введут в двух районах Новосибирска

В Кировском районе и Центральном округе введены временные ограничения движения транспортных средств.

С 26 июня по 5 июля проезжая часть улицы Крылова в районе дома № 67 будет сужена на 3 метра.

— По 9 июля на 3 метра сужается проезжая часть ул. Сержанта Коротаева в районе жилого дома № 5 на ул. Оловозаводской, — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.

По 18 июля на 7 метров также будет сужена дорога Красного проспекта в районе жилого дома № 232/1.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассах компанией ООО «НТСК».

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что власти закроют на ночь парковку на Петухова в Новосибирске.