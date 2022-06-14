Перинатальный центр планирует в 2022 году на 25% увеличить прием пациентов

— За первый год работы в областном перинатальном центре появились 4 тысячи детей. В 2022 году ожидаем, что примем около 5 тысяч родов. А в перспективе, по оценкам комиссии из Совета Федерации, которая недавно посетила наш центр, он способен принимать до 7 тысяч родов в год. Для этого необходимо дооснащение и прием на работу новых кадров, — сообщил на пресс-конференции главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

Он пояснил, что маршрутизация рожениц в Новосибирске и прилегающих к городу районах сейчас меняется в пользу перинатального центра, где созданы самые современные условия для приема родов и обеспечения безопасности мамы и ребенка.

Основное оборудование для дооснащения перинатального центра было закуплено в 2021 году. В начале 2022-го сорвались поставки открытых реанимационных систем, но сейчас претензионная работа завершена и облбольница выходит на новые торги. Расходных и реанимационных материалов на складах больницы достаточно.

— Новосибирская область — одна из немногих территорий, которая не имела детской областной клинической больницы. У нас работает много разрозненных детских медицинских организаций. Сейчас принято решение о создании специализированного детского центра. Оно поддержано правительством области и делегацией Совета Федерации, — говорит Юданов. — Мы уже проработали эту тему с УКС правительства региона. После демонтажа одного из маленьких корпусов облбольницы можно построить новый большой «детский» корпус.

В планах областной больницы — дополнение медицинского кластера более мощным детским блоком.

Медико-технологическое задание на объект тоже уже разработано. В нем планируется разместить хирургическое отделение, операционные и реанимации. Кроме того, в здании будет создана мощная площадка для лечения маленьких пациентов с онкологией: хирургия, лучевая терапия, диагностика, консультативный корпус.

— Сейчас в отделении онкогематологии у нас 34 койки. Если оно вырастет в 2 раза, то койки не будут простаивать. Пока дети проходят полихимиотерапию, лучевую терапию, хирургическую помощь и диагностику на 4 площадках. После создания онкоотделения в облбольнице все будет сосредоточено в одном месте, — добавляет заведующая педиатрической службой облбольницы Ирина Гринберг. — Перспективы его развития колоссальные. У детей с онкозаболеваниями особый иммунитет, их не нужно будет направлять на консультации к узким специалистам — они придут из других отделений больницы либо можно будет получить консультацию из федеральных центров через телемедицину. Надеюсь, что осложнений станет гораздо меньше.

В перспективе онкоцентр сможет принимать пациентов не только из Новосибирской области, но и из других регионов. По словам Юданова, губернатор поручил проработать вопрос о создании пансионата для размещения прибывающих на консультацию и обследование пациентов. В старом здании будет проходить лечение соматических пациентов с терапевтическим профилем заболевания. Оба корпуса соединят между собой крытым переходом.

Кстати, Анатолий Юданов не исключил, что в ближайшее годы в сфере здравоохранения города произойдет переформатирование: скорые будут работать только на прием неотложных пациентов, а в кластере облбольницы сконцентрируют специализированную медицинскую помощь. Эта тема уже обсуждалась в Минздраве региона.

Ранее редакция сообщала, что в областном перинатальном центре проводятся операции фетальной хирургии.