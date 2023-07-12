Из-за жары в Новосибирской области могут деформироваться рельсы

В связи с жаркой и сухой погодой в Новосибирской области существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Аналогичная проблема коснулась и других регионов: Республики Башкортостан, Омской, Томской, Оренбургской и Астраханской областей.

По данным Яндекс.погоды, сегодня температура воды в водоемах Новосибирской области составит 29 градусов, а 14 июля поднимется до 30 градусов. Это не удивительно, так как ночные температуры на неделе не опускаются ниже 20 градусов, а дневные — выше 30 градусов.

Напомним, официальное открытие пляжного сезона в Новосибирске состоялось 15 июля. В настоящий момент в городе работает 6 пляжей. Кроме того, у в городе около 43 мест неорганизованного отдыха граждан у водоемов. В том числе самый популярный у новосибирцев и гостей региона – Центральный пляж Академгородка. В области, как ранее сообщал Юрий Карпов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области, около 480 мест неорганизованного отдыха.

Ранее редакция сообщала о том, что на площади Труда ликвидируют трамвайные остановки и запустят реверсивное движение.