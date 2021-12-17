На фондовый рынок возвращается аккуратный оптимизм

— К ключевым результатам развития отечественного финансового рынка я бы отнесла тот факт, что на него уже пришли около 17 млн россиян. Даже если учесть, что 50% счетов пустые, более 8,5 млн брокерских счетов, открытых на ММВБ и Санкт-Петербургской бирже, — это результат многолетней работы участников рынка. Нам удалось убедить граждан, что финансовые инструменты — это удобный и современный способ сохранения и сбережения средств. Это то имущество, которое наследуется, и собственник сразу может определить бенефициаров, условия доступа. В 2020-2021 годах многие клиенты, открывшие брокерский счет, получили возможность зарабатывать на том, на чем зарабатывают люди во всем мире. При этом они получили инструмент, из которого можно выйти в любой момент и в нужной им доле, чтобы купить лекарство, оплатить лечение и т. д. Во время пандемии эта тема стала очень актуальна.

Прогнозы на 2022 год

Мы также видим, что ЦБ совершенствует подходы с точки зрения защиты интересов частных инвесторов, работающих на фондовых рынках. Введено обязательное тестирование, чтобы инвесторы понимали риски выхода на фондовый рынок и приобретения разных видов инструментов. ЦБ обязывает инвестиционных консультантов открывать инвесторам максимально полную информацию о всех нюансах работы на рынке.

В 2022 году мы готовимся к сдерживанию инфляции как на российском, так и на американском финансовых рынках. В этом плане в будущее мы смотрим с достаточной долей позитива. Мы видим, что регуляторы действуют достаточно профессионально. Решение о понижении ставки, которое ЦБ РФ принял год назад, было направлено на рост экономики и кредитования, но уже тогда было понятно, что это временное явление — и ставки снова пойдут вверх. Так что нынешние действия Банка России — вполне логичная история. Мы не исключаем, что в итоге ключевая ставка вырастет до 8,5-9%, то есть деньги подорожают. Да, это неприятно, но нам давали время на покупку недвижимости, оформление кредитных линий для бизнеса и т. д.

На американском рынке, несмотря на «ковровый» метод поддержки экономики деньгами во время пандемии, ситуация тоже достаточно стабильная и предсказуемая. ФРС профессионально и аккуратно запускает процесс замедления роста объема денежной массы. Рынки к этому, конечно, относятся не очень радостно, так как когда много денег, всем хорошо жить, то все процессы проходят очень спокойно. Думаю, что на заседании ФРС 15 декабря также следует ожидать повышения ставки.

На мой взгляд, когда печатается большая сумма денег, это всегда приводит к инфляции, но разумная инфляция стимулирует экономику и бизнес: если цены хотя бы немного растут, если компания получает прибыль, то это подталкивает ее к дальнейшему развитию.

Если говорить о нашей компании, то мы ожидаем, что 2022 год будет довольно волатильным, поэтому мы будем зарабатывать аккуратно, на коротких идеях внутри портфеля. Мы не планируем заходить в длинные, даже в годовые идеи. На сегодняшний день это принципиальное решение. В основном планируем работать с акциями, ставить на лидеров бизнеса в различных отраслях. На наш взгляд, это эффективная стратегия, так как лидеры должны будут отработать стоимость рынка плюс заработать прибыль.

Какие бумаги могут быть лидерами рынка в России? На сегодня это ПАО «Газпром» и ПАО «Татнефть». Эти компании, возможно, и переоценены, но из-за того, что они во время пандемии больше всех снижали добычу, у них есть неплохой потенциал роста — до 15%.

Самыми интересными на данный момент считаем акции Head Hunter. Компания выходит на рынок самозанятых и фрилансеров, и тут у нее есть неплохой потенциал роста. Чуть позже, думаю, будет интересен ритейл: «Пятерочка», «Детский мир» и т. д.

Мировой рынок. Сейчас мы начинаем формировать портфель клиентов на 2022 год, в него будут входить как ETF-фонды, так и отдельные компании в таких сферах, как здравоохранение. Причем, в отличии от 2021 года, в 2022-м мы немного переходим от фарминдустрии к теме поддержания здоровья. На наш взгляд, здесь сейчас больше потенциал роста. При этом в фармацевтике тоже есть интересные истории. Есть компании, которые находятся на завершающих стадиях исследования продуктов по онкозаболеваниям, вирусным и гематологическим заболеваниям, и высока вероятность, что они дадут положительные результаты.

Перспективен сектор энергетики. В Америке бенефициарами «плана Байдена» будут компании, связанные с восстановлением экономики, строительством и реконструкцией дорог, «зеленой» энергетикой. В эти проекты правительство США планирует направить более 1 трлн долларов.

Будем добавлять в портфель сектор кибербезопасности, в том числе акции связанных с ним ETF-фондов. Актуальность этой темы растет во всем мире, весь бизнес уходит в «цифру», мы все генерируем много информации, которую нужно складировать, защищать и т. д.

Безусловно, будет интересен финансовый сектор, как российский, так и мировой.

В перспективе могут быть привлекательны транспортные компании. Если мы увидим, что новый штамм коронавируса «омикрон» переносится легче, даже если он будет более заразен, если врачи подтвердят, что пандемия постепенно завершается, то можно прогнозировать открытие границ, а значит, и рост акций транспортных компаний.

В целом хочу сказать, что сейчас мы живем с коротким горизонтом инвестирования и при этом видим, что на рынок возвращается аккуратный оптимизм. На мой взгляд, сейчас очень хорошее время для формирования инвестиционного портфеля.

Подготовила Юлия Данилова