Рекламодателям

На фондовый рынок возвращается аккуратный оптимизм

  • 17/12/2021, 14:10
На фондовый рынок возвращается аккуратный оптимизм
Регина Дзикавичюте, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске:

— К ключевым результатам развития отечественного финансового рынка я бы отнесла тот факт, что на него уже пришли около 17 млн россиян. Даже если учесть, что 50% счетов пустые, более 8,5 млн брокерских счетов, открытых на ММВБ и Санкт-Петербургской бирже, — это результат многолетней работы участников рынка. Нам удалось убедить граждан, что финансовые инструменты — это удобный и современный способ сохранения и сбережения средств. Это то имущество, которое наследуется, и собственник сразу может определить бенефициаров, условия доступа. В 2020-2021 годах многие клиенты, открывшие брокерский счет, получили возможность зарабатывать на том, на чем зарабатывают люди во всем мире. При этом они получили инструмент, из которого можно выйти в любой момент и в нужной им доле, чтобы купить лекарство, оплатить лечение и т. д. Во время пандемии эта тема стала очень актуальна.

Новости Новосибирска

В Новосибирске прошел форум «Умные инвестиции»

Мы также видим, что ЦБ совершенствует подходы с точки зрения защиты интересов частных инвесторов, работающих на фондовых рынках. Введено обязательное тестирование, чтобы инвесторы понимали риски выхода на фондовый рынок и приобретения разных видов инструментов. ЦБ обязывает инвестиционных консультантов открывать инвесторам максимально полную информацию о всех нюансах работы на рынке.

Прогнозы на 2022 год

В 2022 году мы готовимся к сдерживанию инфляции как на российском, так и на американском финансовых рынках. В этом плане в будущее мы смотрим с достаточной долей позитива. Мы видим, что регуляторы действуют достаточно профессионально. Решение о понижении ставки, которое ЦБ РФ принял год назад, было направлено на рост экономики и кредитования, но уже тогда было понятно, что это временное явление — и ставки снова пойдут вверх. Так что нынешние действия Банка России — вполне логичная история. Мы не исключаем, что в итоге ключевая ставка вырастет до 8,5-9%, то есть деньги подорожают. Да, это неприятно, но нам давали время на покупку недвижимости, оформление кредитных линий для бизнеса и т. д.

На американском рынке, несмотря на «ковровый» метод поддержки экономики деньгами во время пандемии, ситуация тоже достаточно стабильная и предсказуемая. ФРС профессионально и аккуратно запускает процесс замедления роста объема денежной массы. Рынки к этому, конечно, относятся не очень радостно, так как когда много денег, всем хорошо жить, то все процессы проходят очень спокойно. Думаю, что на заседании ФРС 15 декабря также следует ожидать повышения ставки.

На мой взгляд, когда печатается большая сумма денег, это всегда приводит к инфляции, но разумная инфляция стимулирует экономику и бизнес: если цены хотя бы немного растут, если компания получает прибыль, то это подталкивает ее к дальнейшему развитию.

Если говорить о нашей компании, то мы ожидаем, что 2022 год будет довольно волатильным, поэтому мы будем зарабатывать аккуратно, на коротких идеях внутри портфеля. Мы не планируем заходить в длинные, даже в годовые идеи. На сегодняшний день это принципиальное решение. В основном планируем работать с акциями, ставить на лидеров бизнеса в различных отраслях. На наш взгляд, это эффективная стратегия, так как лидеры должны будут отработать стоимость рынка плюс заработать прибыль.

Какие бумаги могут быть лидерами рынка в России? На сегодня это ПАО «Газпром» и ПАО «Татнефть». Эти компании, возможно, и переоценены, но из-за того, что они во время пандемии больше всех снижали добычу, у них есть неплохой потенциал роста — до 15%.

Самыми интересными на данный момент считаем акции Head Hunter. Компания выходит на рынок самозанятых и фрилансеров, и тут у нее есть неплохой потенциал роста. Чуть позже, думаю, будет интересен ритейл: «Пятерочка», «Детский мир» и т. д.

Мировой рынок. Сейчас мы начинаем формировать портфель клиентов на 2022 год, в него будут входить как ETF-фонды, так и отдельные компании в таких сферах, как здравоохранение. Причем, в отличии от 2021 года, в 2022-м мы немного переходим от фарминдустрии к теме поддержания здоровья. На наш взгляд, здесь сейчас больше потенциал роста. При этом в фармацевтике тоже есть интересные истории. Есть компании, которые находятся на завершающих стадиях исследования продуктов по онкозаболеваниям, вирусным и гематологическим заболеваниям, и высока вероятность, что они дадут положительные результаты.

Перспективен сектор энергетики. В Америке бенефициарами «плана Байдена» будут компании, связанные с восстановлением экономики, строительством и реконструкцией дорог, «зеленой» энергетикой. В эти проекты правительство США планирует направить более 1 трлн долларов.

Будем добавлять в портфель сектор кибербезопасности, в том числе акции связанных с ним ETF-фондов. Актуальность этой темы растет во всем мире, весь бизнес уходит в «цифру», мы все генерируем много информации, которую нужно складировать, защищать и т. д.

Безусловно, будет интересен финансовый сектор, как российский, так и мировой.

В перспективе могут быть привлекательны транспортные компании. Если мы увидим, что новый штамм коронавируса «омикрон» переносится легче, даже если он будет более заразен, если врачи подтвердят, что пандемия постепенно завершается, то можно прогнозировать открытие границ, а значит, и рост акций транспортных компаний.

В целом хочу сказать, что сейчас мы живем с коротким горизонтом инвестирования и при этом видим, что на рынок возвращается аккуратный оптимизм. На мой взгляд, сейчас очень хорошее время для формирования инвестиционного портфеля.

Подготовила Юлия Данилова

Фото: Сергей Мордвинов

71

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : фондовый рынок итоги года инвестиции


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В трех регионах Сибири ипотека станет доступнее

15/12/2021, 14:22

300 тонн шаров и мишуры привезли в Сибирь к Новому году

15/12/2021, 12:07

В Новосибирской области цены на моторное топливо в ноябре увеличились на 8,1%

10/12/2021, 16:02

ВТБ в Новосибирской области планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году

10/12/2021, 10:49

Актуальный разговор

Интервью

В рамках закона: как потребителю финансовых услуг отстаивать свои права

Все материалы
Лента новостей

Новые вызовы — стимул для роста волонтерских инициатив

17/12/2021, 14:05

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

17/12/2021, 12:31

МТС улучшила связь на трассах Сибирь и Иртыш

17/12/2021, 12:18

Новосибирской области предрекли «коллапс с мусорными завалами»

16/12/2021, 20:56
Популярное

Четверо из десяти россиян против любых QR-кодов

16/12/2021, 11:06

Стоит ли покупать телефоны в декабре?

16/12/2021, 09:51

МВД определило порядок вскрытия автомобилей и квартир в отсутствие владельца

14/12/2021, 17:24

Магнитные бури в январе 2022 года

14/12/2021, 16:42

В каких случаях наследство может «обнулиться»

14/12/2021, 11:31

В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС

14/12/2021, 11:09

Пенсии — 2022: индексации, доплаты, удержания

13/12/2021, 11:40
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Онлайн-конференция «КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ответственность перед будущими поколениями»
17/12/21, 14:27

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает новый накопительный счет с повышенной доходностью

17/12/2021, 12:13

Банк «Открытие» стал победителем премии Retail Finance Awards 2021

17/12/2021, 12:11

Уралсиб Premium Bank поделился с потенциальными клиентами инвестиционной экспертизой

17/12/2021, 10:52

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 лучших карт для онлайн-шопинга

17/12/2021, 10:47

ПСБ получил Национальную банковскую премию за платежный сервис для предпринимателей в мессенджерах

17/12/2021, 10:41

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Рестораторы снова попросили у мэра льготы по установке летников

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

Новосибирский губернатор прокомментировал будущее повышение цен на тепло

На Волочаевской сорваны сроки работ по БКАД

Финансы

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Страховщики недовольны количеством уголовных дел за мошенничество с ОСАГО

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

Политика

Новости Новосибирска

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Недвижимость

Новости Новосибирска

Новостройки Новосибирска-2021: архитектурные итоги

Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

МТС улучшила связь на трассах Сибирь и Иртыш

Как сибиряки строят свой бизнес по-умному

МегаФон внедряет новый способ оплаты покупок в салонах связи

На Магнитогорском металлургическом комбинате появится сеть Private LTE МегаФона

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

Новости Новосибирска

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

На «Городскую электричку» потребуются около 14 млрд рублей

Медицина

Новости Новосибирска

На базе Городской клинической больницы № 34 будет создан новый лечебный корпус

Прокрастинация. Сделать все и не бросить на половине пути — реально?

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирска

Новые вызовы — стимул для роста волонтерских инициатив

Новосибирской области предрекли «коллапс с мусорными завалами»

Новые багажные вагоны получили почтовики Новосибирской области

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска