Онлайн-конференция «КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ответственность перед будущими поколениями»

На итоговой онлайн-конференции «Корпоративное волонтерство: ответственность перед будущими поколениями» представители компаний-участников регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области (НСКВ НСО), некоммерческого сектора и государственных институций обсудили задачи, стоящие перед добровольческим сообществом, проблемы и пути их решения, новые тренды, практики и возможности, которые дает участие в волонтёрских программах сотрудникам компаний, а также роль корпоративного волонтерства в реализации целей устойчивого развития ООН.

Представляем вашему вниманию полную версию конференции.