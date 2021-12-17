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Новые вызовы — стимул для роста волонтерских инициатив

  • 17/12/2021, 14:05
Рост популярности корпоративного волонтерства отвечает запросу общества и бизнеса в решении социальных и экологических проблем в рамках как местных сообществ, так и Целей устойчивого развития ООН.

Новости Новосибирска

На итоговой онлайн-конференции «Корпоративное волонтерство: ответственность перед будущими поколениями» представители компаний-участников регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области (НСКВ НСО), некоммерческого сектора и государственных институций обсудили задачи, стоящие перед добровольческим сообществом, проблемы и пути их решения, новые тренды, практики и возможности, которые дает участие в волонтёрских программах сотрудникам компаний, а также роль корпоративного волонтерства в реализации целей устойчивого развития ООН.

Открывая конференцию, председатель НСКВ НСО, управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России, Дмитрий Шарков поздравил всех участников мероприятия с Днем волонтера. Праздник отмечается 5 декабря и непосредственно касается всех людей, которые отдают себя добровольчеству.

Дмитрий Шарков отметил, что за два года работы в условиях пандемийных ограничений добровольчество не только не сократилось, но наоборот активно набирает сторонников. Теперь НСКВ работает в 28 регионах. В текущем году региональные представительства появились в Башкортостане и Амурской области. Новосибирский Совет также расширился. В мае к сообществу присоединились компании Макдональдс, Группа Сибантрацит, Новосибирское отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ». В июле в НСКВ НСО вступили Птицефабрика «Улыбино», осенью — Банк Уралсиб.

Все 16 организаций, входящих в новосибирское подразделение НСКВ, в текущем году развивали добровольчество, как в рамках собственных инициатив, так и охотно присоединялись к общим проектам федерального и регионального масштаба.

Практики волонтерства

Представители всех компаний – участников конференции отметили как важность участия членов Совета по корпоративному волонтерству в совместных и федеральных проектах, так и те акции, которые каждая компания придумывает и воплощает своими силами.

HR бизнес-партнёр Новосибирского отделения Сбербанка Елена Прокопенко сделала акцент на возможности для волонтеров работать совместно с единомышленниками. Для этого у Сбербанка есть две платформы: для федеральных и региональных инициатив.

В компании сетевой торговли «Магнит» ставку делают на взаимодействии с Минсоцтрудом и НКО. Руководитель по внешним коммуникациям и связям «Магнита» Елена Погодаева объяснила, как этот механизм работает. Социальное ведомство выбирает по запросу компании те группы граждан, которым готовы и могут оказать помощь корпоративные волонтёры, а работники сети получают возможность помигать именно тем, кому они считают нужным. Отдача от такой работы только позитивная. Люди: и подопечные, и помощники — получают новый опыт, новые возможности, новые эмоции.

В Банке Уралсиб сделали ставку на эковолонтерство, но готовы присоединиться и к интересным проектам НСКВ НСО с другой тематикой.

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Компания «Авито» активно пропагандирует и внедряет среди пользователей идею разумного потребления и концепцию «зеленого офиса», образец которого уже создала на своей территории. Для мотивации пользователей «помогать другим», компания внедряет на платформе различные механики, а участникам благотворительности обещает льготы и другие «плюшки».

В «Икее» решили, что надо поддерживать и социально-ориентированный бизнес: он создает продукт и рабочие места, дает людям уверенность в будущем. Точкой приложения при реализации этого проекта для «Икеи» стали социальные предприниматели. Сегодня их товары уже продаются в некоторых магазинах компании и сеть продажи постепенно расширяется.

ФМИ в России успешно реализовала в нескольких регионах своего присутствия акцию «Говорящая книга», в рамках которой сотрудники компании и другие волонтеры НСКВ приняли участие в аудиозаписи книг для слепых и слабовидящих людей. Другим примером индивидуального волонтерства стал марафон «Поделись добром!» – комплекс добровольческих офлайн- и онлайн-мероприятий, который связал возможности корпоративных волонтеров с потребностями НКО и других благополучателей по различным направлениям поддержки: от помощи пожилым и людям с ограниченными возможностями до поддержки приютов для животных. По словам управляющего по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний ФМИ в России, председателя НСКВ НСО Дмитрия Шаркова в следующем году запрос на индивидуальное волонтерство сохранится, и такие акции можно начинать тиражировать в регионах присутствия НСКВ.

Менеджер по устойчивому развитию ИКЕА Новосибирск Валерий Гусев объясняет выбор компании тем, что важно создавать возможности для всех участников цепочки поставок.

— Совместные проекты с социальными предпринимателями — это одна из глобальных инициатив компании. Соцпредприниматели — это люди, которые решают социальные проблемы через бизнес-инновации. Их цели и задачи — защита базовых прав человека, борьба с нищетой, создание рабочих мест для незащищенных групп населения, — рассказал Валерий Гусев.

К примеру, в России ИКЕА выпустила лимитированную коллекцию «Отерстэлла». Она была создана с особой миссией — дать людям, которые находятся вне трудового рынка, возможность заниматься любимым делом и увереннее смотреть в будущее. Коллекция производится в сотрудничестве с российскими предпринимателями. Чехлы для подушек и держатели для карт выпускаются в рамках партнерства с социальным предпринимателем Гузелью Санжаповой. Жители удаленной уральской деревни Малый Турыш в Свердловской области получили возможность зарабатывать там, где они живут, не покидая родной дом. Шведское слово «återställa» означает «восстановление». Коллекция создана по принципу безотходного производства: обрезки после раскроя ткани для чехлов используются для изготовления кардхолдеров. Текстильные изделия, вошедшие в коллекцию, произведены с использованием материалов ИКЕА под контролем компании.

Второй партнер ИКЕА — Санкт-Петербургский центр «Антон тут рядом». Центр поддерживает взрослых людей с аутизмом и другими особенностями развития, помогает им с социализацией и работой. Благодаря проекту у студентов инклюзивных мастерских появляется возможность самостоятельно зарабатывать и увереннее смотреть в будущее. В компании уверены, что забота о работающих людях в рамках партнерства с социальными предпринимателями — это вклад в цели устойчивого развития.

Развиваясь, компания помогает развиваться и другим людям.

Важно слышать друг друга

Президент Фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», председатель комиссии по развитию гражданского общества, добровольчества, благотворительности и СО НКО Общественной палаты Новосибирской области Елена Малицкая обратила внимание участников конференции на сложности с коммуникациями при реализации проектов корпоративного волонтерства.

— Еще в прошлом году совместными усилиями все участники волонтерского движения приняли участие в создании реестра действующих в регионе НКО. Единая база в идеале должна была выявить насущные потребности благополучателей, с которыми работают НКО, и помочь корпоративным волонтерам подключиться к решению этих проблем в рамках своих возможностей. На деле же потенциал благотворителей и волонтеров используется недостаточно, — считает Малицкая.

Консультант отдела правовой и кадровой работы Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, куратор по развитию корпоративного волонтерства в Новосибирской области в Межведомственном совете по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в НСО Лариса Серова подержала общественницу и высказала предположение, что ситуация, возможно, связана с тем, что в региональном правительстве с социальными и экологическими проектами, с волонтерами и НКО работают разные министерства.

— Для более тесного взаимодействия и координирования добровольческой деятельности среди некоммерческих организаций (СО НКО), возможно, необходимо кому-то взять на себя роль координатора по развитию данного направления, кто сможет отладить институциональное взаимодействия с другими представителями волонтерского движения, органами власти и т. д. Можно обратиться с таким предложением в Межрегиональный совет по развитию добровольчества в Новосибирской области, — рассуждает Лариса Серова.

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Системный подход к волонтерству

Директор корпоративных HR-проектов todogood — платформы социальных изменений Элина Полухина (г. Москва) предложила практический кейс о том, как переосмыслить проекты по корпоративному волонтерству, действующие внутри компании, и сделать работу системной, учитывая при этом особенности бизнеса и задачи ESG-повестки.

— Мы готовили такой проект для «Росводоканала». В компании стояла задача разработать стратегию корпоративного волонтерства, а предварительно понять, какое влияние это может оказать на компанию, на сотрудников, как впишется в ESG-стратегию — пояснила Элина Полухина.

В том, что практики корпоративного волонтерства позитивно влияют на организацию, сомнений ни у кого не было. Во всех филиалах «Росводоканала» были свои наработки, реализовывались проекты по корпоративному волонтерству, важно было систематизировать их и создать единую стратегию. Нужен был системный подход с тем, чтобы концепция и стратегия корпоративного волонтерства стали частью ESG-стратегии компании.

Для решения задачи было решено провести общее мероприятие для активистов-волонтеров (это около 70 человек из 8 регионов) в онлайн-формате, в ходе которого:

1) показать значимость корпоративного волонтерства для компании и для сотрудников;

2) дать представление участникам о том, что такое системный подход к корпоративному волонтерству и как можно замерять его влияние на бизнес;

3) силами участников в ходе групповой работы создать концепцию корпоративного волонтерства, которая впоследствии ляжет в основу стратегии.

Руководство компании представило свое видение волонтерства как части ESG. Представители регионов поделились своими практиками. Затем подключили обучение — провели вебинар на тему «Корпоративное волонтерство: системный подход». Дали вводную информацию и знания о том, что такое системный подход к волонтерству, какие выгоды можно получить и как их можно замерять, — рассказывает эксперт. — Дальше поделили слушателей вебинара на несколько рабочих групп, куда включили и руководителей, и рядовых сотрудников. В итоге участники сами определили единые ключевые направления развития корпоративного волонтерства, которые учитывают сферу деятельности компании, интересы руководства, сотрудников и общества в целом, создали карту стейкхолдеров и определили выгоды каждого стейкхолдера от реализации проектов по корпоративному волонтерству, нашли инструменты для измерения эффективности (около 20 показателей) и предложили ценные идеи для дальнейшего развития корпоративного волонтерства в компании.

Сейчас проект находится в стадии завершения — корпоративная стратегия волонтерства компании практически готова и будет интегрироваться в ESG-стратегию.

НКО — достойные партнеры для социального волонтерства

Директор волонтерских программ благотворительного фонда «Солнечный город» Анастасия Землянова, обладающая солидным опытом в профилактике темы сиротства и семейного неблагополучия, объяснила, что нужно благополучателям от благотворителей.

— Нужна, прежде всего, постоянная помощь, а не разовые акции, — подчеркнула Анастасия. — Подарки для сирот 2 раза в год — на День защиты детей и на Новый год — самый неподходящий вид благотворительности. Детские дома хорошо обеспечены, у детей есть все необходимое, и подарки в том числе. Для сирот более важен постоянный контакт с каким-либо взрослым другом, наставником, который постоянно помогает советом, объясняет важные вопросы, консультирует при выполнении учебных заданий и др. Очень важно очное общение. Доступ к гаджетам есть не у всех детей, не у всех детей получается работать дистанционно даже над уроками: с некоторыми ребятишками надо работать только в непосредственном контакте, буквально держать их за руку, чтобы был результат.

По оценке эксперта, крайне важно перед тем, как начинать общаться детьми, пройти обучение. Сотрудники фонда готовы проводить обучающие мероприятия в удобное время на территории компаний, которые хотят системно помогать детским домам.

— Даже если в дальнейшем прошедшие обучение волонтеры не станут работать с детьми, они будут в теме, этот опыт будет им полезен, — считает Землянова. — Важно также, чтобы с детьми-сиротами работала постоянная команда. Внутри могут происходить изменения: люди могут уйти из компании, но количественно и качественно она должна сохранятся неизменной.

Понятно, что работа с детьми с непростой судьбой непроста и для волонтеров. «Солнечный город» готов делиться опытом того, как преодолеть и предупредить эмоциональное выгорание, как помочь себе и другим членам команды продолжать работу.

Помимо работы с сиротами, фонд целенаправленно работает с семьями, чтобы помочь тем семьям, где есть ресурс, не распасться.

— Как бы ни был хорош приют, детям не нужно в него попадать даже на месяц, им не нужно оставаться без родителей. Мы делаем все, чтобы этого избежать. К примеру, помогаем снимать жилье семьям-погорельцам и параллельно помогаем им же ремонтировать дома. Помогаем тем семьям, кому необходимо решить бытовые проблемы с углем, мебелью, бытовой техникой, чтобы дети остались в семье. То есть теперь нашу задачу мы видим в профилактике сиротства и к этой работе тоже привлекаем волонтеров, — пояснила Землянова. — Также фонд оказывает бесплатные консультации психологов и юристов по необходимым вопросам, чтобы сохранить ребенка в семье.

Среди волонтерских инициатив, к которым могли бы подключиться компании, Анастасия Землянова отметила проекты по финансовому просвещению подопечных фонда, программы наставничества. Важна также финансовая помощь, чтобы фонд мог приглашать специалистов, психологов для работы с детьми и семьями, оказавшимися в сложной ситуации.

***

Подводя итоги встречи, Дмитрий Шарков подчеркнул, что для всех участников волонтерских программ важно оставаться партнерами, быть в диалоге другом с другом, активнее включать в свою работу некоммерческий сектор.

Фото предоставлены пресс-службами Банк Уралсиб (ПАО), ПАО «Магнит», Сбербанк (ПАО), компании ИКЕА, из личного архива Д. Шаркова, А. Земляновой, Е. Погодаевой, Е. Прокопенко, Э.Полухиной, Л. Серовой,  В. Гусева, Е.Малицкой

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Рубрики : ЦУР Общество Бизнес

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : ЦУР НСКВ корпоративное волонтерство благотворительность бизнес


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Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области (НСКВ НСО):
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