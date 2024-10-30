Долгосрочная аренда жилья в Новосибирске подорожала почти на 40 процентов

Аналитики «Яндекс Аренда» составили рейтинг городов-миллионников по росту стоимости аренды жилья за последний год. Новосибирск со стоимостью аренды 40 тысяч рублей и ее ростом на 37,6 % оказался на седьмом месте.

Интересно, что самый большой рост арендной ставки аналитики зафиксировали в Красноярске, где за год цены поднялись на 66,3 %. По этому показателю город обогнал такие мегаполисы, как Москва (40%) и Санкт-Петербург (44%). При этом, вторую позицию рейтинга занял Ростов-на-Дону, где ставка аренды повысилась за год на 50,1%, до 38 тыс. руб. Третью — Казань с ростом на 45,9%, до 50 тыс. руб. в месяц.

Рост медианных ставок долгосрочной аренды руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков связывает с изменением условий кредитования на покупку собственной недвижимости.

— При текущих достаточно высоких рыночных ипотечных ставках аренда оказывается предпочтительнее приобретению своей квартиры с точки зрения ежемесячного платежа, — поясняет он.

Выход на рынок съемного жилья новых квартир, которые собственники успели приобрести во время ипотечного бума по низким ставкам, а также нераспроданной вторички, также подталкивает цены на аренду вверх.

По данным «Яндекс Аренды», первую тройку городов-миллионников по росту цен на аренду жилья в 2024 году составили Уфа (+49,4), Санкт-Петербург (+47,4%) и Нижний Новгород (+33,9%). Москва на девятом месте рейтинга с ростом на 18,4%.

По данным аналитиков «Авито Недвижимость», за последние три месяца количество доступных для аренды квартир в Новосибирске уменьшилось на 3%, а средняя ставка аренды составила 30 тысяч рублей. Аналитики платформы выяснили, что интерес к студиям за последний квартал в городе увеличился на 37%, к квартирам с тремя комнатами и более — на 32%, к однокомнатным — на 29%, к двухкомнатным — на 27%. В целом же за год спрос на студии вырос на 3%, а на квартиры с четырьмя комнатами и более — на 6%.

Также отмечалось, что платеж по ипотеке в Новосибирске уже почти в три раза выше аренды.

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