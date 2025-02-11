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Новосибирец поделился секретами, как хорошо и недорого путешествовать по миру

  • 11/02/2025, 11:30
Новосибирец поделился секретами, как хорошо и недорого путешествовать по миру
Ключевой лайфхак — самостоятельное планирование отдыха

Самостоятельное планирование отдыха и гибкий график работы помогут значительно сэкономить на путешествиях не только по России, но и по всему миру. Но есть еще несколько нюансов, которые сберегут бюджет. Лайфхаками поделился автор Atas.Infо Артем Шершнев.

Чтобы приобрести билеты подешевле, необходимо подписаться на тематические телеграм-каналы, которые отслеживают распродажи и промоакции авиакомпаний, а самое главное — аномальные изменения цен в сторону уменьшения на некоторые даты и направления. При этом выбирать недорогие рейсы можно не только из своего города, но и из соседних.

— Программы лояльности для накопления бонусов, которые предлагают авиакомпании — это не самый эффективный способ экономить. В идеале завести себе карту, начисленные мили за покупки по которой можно тратить на билеты любого перевозчика. Таких предложений немного, но они есть, — объясняет Артем.

Также бюджетное путешествие не предполагает проживание в гостинице. Намного дешевле арендовать квартиру или апартаменты. И дело не только в стоимости проживания. В гостиничном номере путешественник лишен возможности готовить еду и вынужден оплачивать ужины в кафе. Если же захотелось попробовать аутентичные блюда, то лучше найти небольшое кафе на окраине, а не в центре. Там цены будут значительно ниже, а блюда, с большой степенью вероятности, вкуснее.

В путешествиях по России можно использовать сервисы по бронированию жилья, такие как Суточно.ру, Островок и другие. Как правило, здесь представлены одни и те же квартиры или хостелы, но вот стоимость может различаться. Поэтому нужно сравнить предложения нескольких сайтов. А при поездках за рубеж лучше всего воспользоваться сервисом по бронированию жилья Booking.com.

Можно сэкономить при бронировании жилья по предоплате банковской картой через мобильное приложение. Нужно учитывать, что некоторые банки предлагают своим клиентам при переходе из специального раздела на сайт партнера или при оплате проживания непосредственного в приложении скидки или повышенный кэшбэк.

При выборе жилья надо смотреть не центр, а окраины, где жилые квадраты на порядок дешевле. Информацию про интересные места можно найти в интернете, а посетить их самостоятельно, не прибегая к помощи экскурсовода. Хотя бывают ситуации, когда без помощи гида не обойтись. Например, при организации поездок в отдаленные места, куда можно добраться только на машине. Предложения от гидов и экскурсоводов можно найти на различных специализированных сайтах — Авито, Tripster. Sputnik8 и других. Помимо этого, почти везде есть энтузиасты, готовые провести бесплатные экскурсии для всех желающих, информация о которых есть в сети.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы отправляются на зимовку в теплые страны. Большинство предпочитает Таиланд, а по продолжительности пребывания лидирует Египет.

Фото Infopro54, автор: Марина Санькова.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : туризм


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