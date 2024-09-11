На извращенца из трамвая пожаловалась жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска пожаловалась на пассажира трамвая №18, который совершил развратные действия сексуального характера в присутствии других людей. Вопиющий случай произошел утром 11 сентября в Ленинском районе города.

По словам автора поста в соцсети, мужчина зашел на остановке «Школа №174».

— Приличная одежда, кольцо на пальце, видимо, женат. Напротив сидела беременная женщина, моя подруга, — уточнила подписчица группы «Инцидент» в ВКонтакте.

Сибирячка отметила, что вышел извращенец на остановке «Троллейный жилмассив».

В ГУ МВД пояснили, что в полицию заявление по этому факту не поступало.

— Информация, размещенная в Сети, будет зарегистрирована. Организовано проведение проверки, — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что эксгибиционисты все чаще стали появляться не только в укромных, но и в общественных местах Новосибирска. То они подстерегают прохожих в парках и аллеях, то прячутся в кустах рядом с пляжами, а то и вовсе под разными предлогами заманивают в безлюдные места. Психотерапевт дал рекомендации на случай встречи с извращенцами.