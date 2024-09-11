Жители ЖК «Матрешкин двор» возмущены парковкой грузовиков в Новосибирске

Водители паркуют свои большегрузные автомобили вдоль дороги в конце улицы Петухова, затрудняя проезд другим участникам движения.
По словам местных жителей, водители грузовиков ставят машины рядом с парком и лесопарком, где также проводят их ремонт. Из-за этого проезжая часть оказывается залитой маслом.
В некоторых местах асфальт уже начал проваливаться, хотя ему всего лишь три года.
Кроме того, в этом месте находится конечная остановка автобуса № 29.
– Припаркованные грузовики затрудняют обзор как пешеходам, так и водителям, создавая аварийные ситуации, – говорится в сообщении АСТ-54.
Ранее редакция сообщала о том, что за парковку на газонах и детских площадках в Новосибирске поймали 220 водителей.
Источник фото: АСТ-54
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