Стройматериалы существенно подорожали в 2024 году в Новосибирской области

Рост стоимости строительных материалов отражается на всех проектах, которые реализуются в Новосибирской области. Об этом сообщил министр Алексей Колмаков на ежегодном итоговом заседании «Регионального делового клуба строителей» (РДКС).

—Сейчас цены вышли на плато, но не могу отметить. что удорожание в этом году было достаточно существенное, — констатировал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

По его словам, бетон в регионе в 2024 году подорожал более чем на 15%, арматура — на 30%, инертные материалы — на 4-9%.

По данным директора агентства RID Analytics Елены Ермолаевой, за последние три года цены на новостройки в Новосибирске выросли на 91%. Средняя цена квадратного метра в на первичном рынке в городе в ноябре составляла 140 тысяч рублей.

Напомним, в 2022 году прокуратура и УФАС проводили проверку обоснованности роста цен на стройматериалы. Не смотря на рост цен в 2023 году спрос и предложение строительных услуг в Новосибирске выросли на треть. Также на треть выросло предложение услуг перевозчиков стройматериалов.

Ранее редакция сообщала о том, что капремонт жилья стал дороже на 12%, в том числе из-за роста цен на стройматериалы.