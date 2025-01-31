На кладбищах Новосибирска потребовали разместить больше охранников

В мэрии Новосибирска намерены проработать вопрос с охраной городских кладбищ. Как пояснил на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета заммэра Максим Останин, изменения, которые произошли за последний год, фундаментальны.

— Последняя история с Хилокским треугольником, когда фуры сносили ограничительные рамки, а потом, после установки на этом участие системы «Безопасный город», начали объезжать их через кладбище. Кроме того, у нас много жалоб на нарушение правил благоустройства. Когда проводятся ремонтные работы, рабочие захламляют все могилы вокруг, — отметил Останин.

Председатель комиссии по муниципальной собственности, депутат горсовета, связанный с АО «Мемориальная служба ИМИ» Сергей Бондаренко пояснил Infopro54, что охраны на кладбищах города сегодня фактически нет.

— Ранее на кладбищах были охранники. Потом в целях экономии перешли на сотрудничество с охранными предприятиями. Потом не стало ни тех, ни других. Расходы на содержание охраны кладбищ в муниципальном бюджете не заложены. На мой взгляд, такие общественные места, как кладбища, должны охраняться с особым вниманием. Бросить их без присмотра — то же самое, что оставить распахнутыми двери в дом престарелых родителей, — заявил депутат.

По словам Максима Останина, в муниципалитете сейчас проводится анализ по количеству охранников, которых необходимо разместить на кладбищах.

— У нас восемь кладбищ, по три человека, работающих через день, — 24 человека. Делаем расчеты и предоставим их в комиссию, — пояснил чиновник.

По мнению Сергея Бондаренко, один охранник на кладбище — это очень мало.

— Заельцовское кладбище занимает 200 га. Что там может сделать один человек? Нужно увеличивать штат. Деньги, на мой взгляд, на это можно найти за счет предпринимательской деятельности. На территории кладбища бизнес сейчас торгует цветами, венками, памятниками, оказывает услуги благоустройства — и эти услуги не бесплатны для людей. Если этим управлять эффективно, то появятся деньги, в том числе на оплату охраны, — пояснил Бондаренко.

Кроме того, он считает, что, помимо охраны, необходимо ограничить количество въездов и входов на территорию кладбищ.

— Следить за одним въездом, чтобы исключать возможные нарушения, намного эффективнее, чем распылять силы по всему периметру, — добавил депутат.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское и одно перспективное. На многих сейчас создают колумбарные стены для захоронения умерших, в том числе в связи с дефицитом мест.

Ранее редакция сообщала о том, что арестован участник преступного сообщества, собиравшего взятки с кладбищ Новосибирска.