На конкурсе «Сибирь.ПРО» в пятый раз выберут победителя в номинации «Горный ПРОфиль»

Пятилетний юбилей на конкурсе «Сибирь.ПРО» отмечает номинация о развитии горнодобывающей промышленности – «Горный ПРОфиль»

Президент Российской Федерации Владимир Путин, обращаясь к работникам горнодобывающей отрасли, отметил: «Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка. Вы по праву гордитесь своей принадлежностью к сплочённому шахтёрскому братству и, конечно, тем значимым вкладом, который угольная отрасль вносит в укрепление индустриального, энергетического потенциала страны, в социально-экономическое развитие российских регионов».

Горнодобывающая промышленность является одной из ведущих отраслей экономики регионов Сибирского федерального округа. На территории Сибири сосредоточены 80% общероссийских запасов угля, а в Кемеровской области расположен один из крупнейших в мире и самый крупный в России угольный бассейн. В прошлом году отмечалось 300-летие с начала его освоения, которое дало толчок к образованию региона и ускорило индустриальное развитие страны.

Историям трудовых подвигов мастеров горного дела и работе горнодобывающих предприятий в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посвящена номинация «Горный ПРОфиль», учрежденная партнером проекта Группой «Сибантрацит». В этом году номинация отмечает пятилетний юбилей.

В группу «Сибантрацит» входят ведущие угольные компании Новосибирской области – АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области – ООО «Разрез Кийзасский».

«Мы счастливы, что наша номинация на конкурсе отмечает свой первый юбилей. И гордимся, что «Горный ПРОфиль» не теряет своей актуальности. Каждый год мы знакомимся с большим количеством интересных работ об отрасли, достижениях компаний, инновациях, рекордах и людях, которые вкладывают силы и душу в свою работу. В этих материалах – и интересные факты об угледобыче, и истории успеха предприятий, и уникальные судьбы горняков. Мы благодарны «Сибирь.ПРО» за внимание к угледобывающей отрасли в рамках конкурса и от души желаем всем участникам удачи!» – говорит Наталья Винокурова, руководитель пресс-службы ООО «УК «Сибантрацит».

«Сибантрацит» проводит социальные и благотворительные программы для улучшения качества жизни людей в регионах своего присутствия. Группа реализует долгосрочные проекты: в Новосибирской области – поддержка хоккея и комплексная программа, направленная на улучшение качества образования на всех уровнях: от школ до вузов, в Кузбассе – поддержка коренной народности шорцев.

В прошлом году победители шестнадцатого конкурса «Сибирь.ПРО» посетили Духовной центр шорского народа «Эне Таг», расположенный в поселке Чувашка Мысковского городского округа Кемеровской области. Этнодеревня создана при поддержке Группы «Сибантрацит», её открытие состоялось в мае 2021 года. Для корреспондентов провели экскурсию по культурному объекту и рассказали о том, как была найдена информация о традиционных постройках и предметах быта шорцев.

Победа в номинации «Горный ПРОфиль» присуждается за материал или серию материалов о развитии горнодобывающей отрасли в Сибирском федеральном округе. К рассмотрению принимаются работы, посвященные деятельности современных угледобывающих предприятий, внедрению на производствах высокотехнологичных разработок и инновационных проектов, созданию новых рабочих мест. Также к участию допускаются работы журналистов о тружениках угольной промышленности, их достижениях и вкладе в экономическое развитие регионов Сибири.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», Группа «Сибантрацит», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», «ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM».

Стратегические партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».