Номинация Сбера «ПРО технологии будущего» на конкурсе «Сибирь.ПРО»

Президент Российской Федерации Владимир Путин определил искусственный интеллект, цифровые платформы и автономные системы как ключевые направления, формирующие новый облик экономики, социальной сферы и государственного управления. По его словам, от способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и будущее страны.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» эти темы нашли отражение в номинации «ПРО технологии будущего». Её учредителем выступает генеральный партнёр проекта – Сибирский банк Сбера. Номинация разработана с применением нейросетевой модели ГигаЧат, что подчёркивает практическое использование отечественных ИИ-решений уже на этапе формирования конкурсной повестки.

Сбер является крупнейшим банком России и одновременно ведущей технологической компанией, в которой создана одна из наиболее масштабных экосистем в сфере искусственного интеллекта. В банке запущено более пятисот инициатив в области генеративного ИИ, их внедрение стало важным шагом в укреплении технологического суверенитета страны.

«Номинация «ПРО технологии будущего» была учреждена только в 2025 году и мгновенно вызвала широкий отклик журналистского сообщества Сибири. С интересом ждём новые статьи, радио- и ТВ-сюжеты, помогающие людям лучше понимать процесс развития технологии искусственного интеллекта и степень его влияния на нашу жизнь», — рассказал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрия Солнцев.

К участию в номинации принимаются материалы о разработках в сфере искусственного интеллекта, о влиянии ИИ-сервисов на здравоохранение, образование, предпринимательство и государственное управление, о цифровой трансформации и информационной безопасности. Отдельное внимание – успешным кейсам внедрения ИИ, способствующим укреплению технологического суверенитета России. Награда присуждается в категории «Автор печатного/электронного/интернет-СМИ».

В 2025 году в рамках XV «Сибирской медианедели» победители конкурса «Сибирь.ПРО» посетили кампус «Школы 21» в Новосибирске – бесплатный образовательный проект Сбера. Журналисты познакомились с уникальной методикой обучения «равный равному», при которой студенты самостоятельно осваивают материалы, обмениваясь опытом и знаниями друг с другом. Им рассказали о процессе обучения: от выполнения практических заданий до обязательных стажировок в крупных компаниях. Особое внимание было уделено перспективам трудоустройства для выпускников – после завершения обучения большинство участников программы успешно находят работу в ИТ-сфере.

В конкурсе принимают участие материалы или серии материалов, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.