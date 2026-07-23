Номинация «Герой нашего времени»: истории о тех, на которых стоит равняться

Номинация «Герой нашего времени» учреждена сенатором Российской Федерации, Героем России Александром Карелиным в 2009 году. За 16 лет она стала одной из самых узнаваемых и востребованных в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Её суть остаётся неизменной: за каждым материалом стоит реальная судьба человека, чей труд и жизненный путь заслуживают уважения.

В центре внимания – люди, добившиеся высоких результатов в здравоохранении, образовании, науке, производстве, спорте и общественной деятельности. Наставники, передающие опыт молодому поколению, представители трудовых династий, деятели культуры, многодетные родители. Их вклад в развитие сибирских территорий и укрепление традиционных ценностей заслуживает широкого освещения.

«Сибирь.ПРО» – это уникальный проект, раскрывающий содержание понятия «сибирский характер». Именно здесь, в номинации «Герой нашего времени», собраны истории людей, живущих и работающих в Сибири, или тех, кто волею судеб оказался здесь и всей душой прикипел к этому краю. Это судьбы, в которых есть и преодоление, и поиск гармонии, и верность своему призванию. А вы, уважаемые журналисты, делаете эти судьбы видимыми для всей страны. Вы уже многого добились, и я уверен: впереди у вас ещё много важных открытий», – подчеркнул Александр Карелин, обращаясь к участникам конкурса.

Победа в номинации присуждается автору печатного, электронного или интернет-СМИ.

Приём заявок на XXI конкурс «Сибирь.ПРО» продлится до 31 июля 2026 года. К участию допускаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.