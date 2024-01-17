Экс-председатель СО РАН нашел 500 тысяч для оплаты штрафа, назначенного судом

В Новосибирске суд прекратил рассмотрение ходатайства бывшего председателя СО РАН Александра Асеева об отсрочке выплаты штрафа в размере полумиллиона рублей.

— Судом вынесено постановление о прекращении производства по делу в связи с исполнением в полном объеме назначенного по приговору дополнительного наказания в виде штрафа в сумме 500 000 рублей, — сообщили в пресс-службе суда.

В декабре 2030 года Александр Асеев обратился в суд с ходатайством об отсрочке выплаты штрафа, сославшись на то, что у него нет такой суммы. Ученый пояснил, что все его имущество арестовано по уголовному делу и продать ему нечего.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты Горсовета большинством голосов лишили экс-председателя СО РАН Александра Асеева звания «Почетный житель Новосибирска».