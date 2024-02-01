Стало известно, когда завершат благоустройство сквера в Новосибирске

Завершить благоустройство сквера S7 на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе в Новосибирске планируется весной, когда сойдет снег.

— Задача амбициозная, времени недостаточно, — отметила Татьяна Маркова, заместитель директора S7 в Новосибирске на заседании по итогам работ по благоустройству общественных пространств.

Как заметила Маркова, c наступлением весны закончится размещение парковой мебели.

Сейчас в сквере в сквере заменено твердое покрытия, а также установлена световая иллюминацию. Реконструкция проводится в два этапа. Первый проводился 2023 году, а второй этап — 2024 году.

Напомним, что сквер был открыт в 2012 году. Его создание — совместный проект S7 Airlines и администрации Новосибирской области и мэрии города. Официальное название — сквер «Крылья Сибири»— получил в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска сообщил срок сдачи Первомайского сквера.